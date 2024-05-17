Зеленский подписал законопроект о повышении штрафов за нарушение воинского учета

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения" (№ 10379), который увеличивает штрафы за нарушение мобилизационного законодательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку законопроекта.

Как сообщалось, законопроект предусматривает усиление ответственности за уклонение от мобилизации. В частности, как предполагалось, нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета будет предусматривать штраф от 3400 до 5100 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф составит от 5100 до 8500 гривен.

Однако, за такое нарушение, совершенное в особый период, штрафы, как предполагалось, будут устанавливаться на уровне от 17 тыс. гривен до 25,5 тыс. гривен.

Также будет предусматриваться наказание за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За такое нарушение предлагается штрафовать от 5100 до 8500 гривен, а за повторное нарушение - от 8500 до 11,9 тыс. гривен.

В особый период такие штрафы будут достигать от 17 тыс. гривен до 25,5 тыс. гривен.

Отмечается, что штрафы будут налагаться в течение года с момента совершения правонарушения, но не позднее, чем через три месяца с момента выявления правонарушения.

В сравнительной таблице ко второму чтению законопроекта указано, что в названии слова "и Уголовного кодекса Украины" было предложено исключить. Корректировка названия проекта, как отмечается, обусловлена предложением исключить предусмотренные в нем изменения в ст. 336 Уголовного кодекса Украины.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Верховная Рада приняла в целом законопроект 9 мая.