Е-кабінет для оновлення військових даних: які функції будуть доступні із 18 травня
Київ • УНН
Електронний кабінет для оновлення даних військовослужбовців, таких як електронна пошта, номер телефону та місце проживання, повинен запрацювати завтра. На майбутнє заплановані додаткові опції.
Від завтра, 18 травня, планується початок роботи електронного кабінету для оновлення військових даних. Там вже можна буде оновити електронну пошту, телефон і місце проживання, заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.
Має запрацювати (електронний кабінет -ред.) Але слід зазначити, що це буде така mvp-версія так звана (версія із мінімальним набором функцій – ред.). Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі це ж буде можливість оновити свої дані. Передусім йдеться про електронну пошту, йдеться про телефон і місце проживання
Речник Міноборони розповів, що є три шляхи для оновлення військових даних - ТЦК та СП, електронний кабінет та ЦНАПи. За його словами, інформація, що Центри надання адміністративних послуг нібито не готові до цього - це дезінформація.
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