Е-кабинет для обновления военных данных: какие функции будут доступны с 18 мая

Завтра, 18 мая, планируется начало работы электронного кабинета для обновления военных данных, Там уже можно будет обновить электронную почту, телефон и место жительства, заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Должен заработать (электронный кабинет -ред.) Но следует отметить, что это будет такая mvp-версия так называемая (версия с минимальным набором функций - ред.). То есть в дальнейшем будут дополнительные опции в электронном кабинете. Сейчас это же будет возможность обновить свои данные. Прежде всего речь идет об электронной почте, речь идет о телефоне и месте жительства - заявил Дмитрий Лазуткин.

Представитель Минобороны рассказал, что есть три пути для обновления военных данных ТЦП и СП, электронный кабинет и ЦПАУ. По его словам, информация что Центры предоставления административных услуг якобы не готовы к этому - это дезинформация.

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