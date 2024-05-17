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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Е-кабинет для обновления военных данных: какие функции будут доступны с 18 мая

Е-кабинет для обновления военных данных: какие функции будут доступны с 18 мая

Киев  •  УНН

17 мая 2024, 09:11  •  1662 просмотра

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Электронный кабинет для обновления данных военнослужащих, таких как электронная почта, номер телефона и место жительства, должен заработать завтра. На будущее запланированы дополнительные опции.

Завтра, 18 мая, планируется начало работы электронного  кабинета для обновления военных данных, Там уже можно будет обновить электронную почту, телефон и место жительства, заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода, передает УНН

Должен заработать (электронный кабинет -ред.) Но следует отметить, что это будет такая mvp-версия так называемая (версия с минимальным набором функций - ред.). То есть в дальнейшем будут дополнительные опции в электронном кабинете. Сейчас это же будет возможность обновить свои данные. Прежде всего речь идет об электронной почте, речь идет о телефоне и месте жительства

- заявил Дмитрий Лазуткин. 

Представитель Минобороны рассказал, что есть три пути для обновления  военных данных ТЦП и СП, электронный кабинет и ЦПАУ. По его словам, информация что Центры предоставления административных услуг якобы не готовы к этому - это дезинформация. 

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных16 мая 2024, 08:19 • 148875 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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