В Україні запустили додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів
Київ • УНН
Міністерство оборони України запустило мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, який дозволяє швидко оновлювати дані, отримувати доступ до реєстру "Оберіг".
Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Про це повідомляє радник міністра оборони України Кирило Тимошенко, передає УНН.
Він вже доступний для завантаження
Даний додаток можна завантажити для пристроїв на IOS та Android за посиланнями:
https://apps.apple.com/ua/app/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2/id6499418319?l=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.reserveplus .
Нагадаємо
"Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг.
З 18 червня у застосунку "Резерв+" також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
"Резерв+": у Міноборони показали, як виглядає додаток для оновлення облікових даних17.05.24, 15:03 • 21464 перегляди