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В Україні запустили додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів

В Україні запустили додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів

Київ • УНН

 • 27273 перегляди

Міністерство оборони України запустило мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, який дозволяє швидко оновлювати дані, отримувати доступ до реєстру "Оберіг".

Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Про це повідомляє радник міністра оборони України Кирило Тимошенко, передає УНН.

Він вже доступний для завантаження
  

- заявив Кирило Тимошенко.

Даний додаток можна завантажити для пристроїв на IOS та Android за посиланнями: 

https://apps.apple.com/ua/app/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2/id6499418319?l=ru

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.reserveplus .

Нагадаємо

"Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг.

З 18 червня у застосунку "Резерв+" також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

"Резерв+": у Міноборони показали, як виглядає додаток для оновлення облікових даних17.05.24, 15:03 • 21464 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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