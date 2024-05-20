Вже до кінця червня: у додаток “Резерв+” планують додати електронні направлення на ВЛК
Київ • УНН
До кінця червня Міністерство оборони планує перевести взаємодію з військово-лікарськими комісіями у цифровий формат, що дозволить отримувати направлення через додаток без відвідування комісій.
Міноборони працює над цифровізацією взаємодій з військово-лікарськими комісіями, дозволивши отримувати направлення через додаток без візитів до ТЦК та СП. Очікується, що ці зручні цифрові зміни запрацюють до кінця червня. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у ефірі телемарафону, передає УНН.
Насправді ми хочемо зараз, і також ця функціональність є в нашому плані щодо найближчих оновлень, можливість отримати направлення на ВЛК через застосунок. Тобто фактично не роблячи візит до ТЦК та СП для того, щоб виключно отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його в ручному вигляді отримати в застосунку
Вона зазначила, що Міноборони усвідомлює необхідність цифровізації взаємодії громадян з ВЛК. Наразі триває робота над цим, і згодом буде опубліковано анонс щодо прогресу в контексті роботи ВЛК.
"Загалом план полягає в тому, щоб ТЦК та військово-лікарські комісії для військовозобов'язаних були максимально зручними. Більшість процесів планується зробити цифровими, наскільки це можливо, щоб забезпечити зручність для громадян. Я думаю, що до кінця червня, на початку липня, ми вже побачимо зовсім іншу революційну картину щодо роботи цих служб", - додала Чернигоренко.
Нагадаємо
Громадяни, які помилково були позначені як "розшукувані" в додатку "Резерв+", можуть звернутися до технічної підтримки для виправлення даних, і незабаром цей процес буде автоматизовано без необхідності відвідування військових комісаріатів.