Представники ТЦК можуть вручати повістки цілодобово: що відомо
Київ • УНН
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, представники ТЦК можуть цілодобово вручати повістки резервістам і військовозобов'язаним у різних місцях, включаючи місця проживання, роботи, громадські місця та контрольно-пропускні пункти.
Представники ТЦК можуть вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово. Про це йдеться в постанові Кабміну від 16 травня 2024 року № 560, передає УНН.
Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України
Зазначається, що повістки мають право вручати:
• представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
• представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);
• представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад — в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;
• представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);
• представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) — на усій території України.
Військовозобов'язані можуть отримувати повістки на роботі — Міноборони20.05.24, 07:03 • 99711 переглядiв
Нагадаємо
З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.