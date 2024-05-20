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Представники ТЦК можуть вручати повістки цілодобово: що відомо

Представники ТЦК можуть вручати повістки цілодобово: що відомо

Київ • УНН

 • 101599 перегляди

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, представники ТЦК можуть цілодобово вручати повістки резервістам і військовозобов'язаним у різних місцях, включаючи місця проживання, роботи, громадські місця та контрольно-пропускні пункти.

Представники ТЦК можуть вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово. Про це йдеться в постанові Кабміну від 16 травня 2024 року № 560, передає УНН.

Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України 

- йдеться в постанові.

Зазначається, що повістки мають право вручати:

• представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

• представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);

• представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад — в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

• представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);

• представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) — на усій території України.

Військовозобов'язані можуть отримувати повістки на роботі — Міноборони20.05.24, 07:03 • 99711 переглядiв

Нагадаємо

З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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