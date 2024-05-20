Представители ТЦК могут вручать повестки круглосуточно: что известно

Представители ТЦК могут вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 мая 2024 года № 560, передает УНН.

Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины - говорится в постановлении.

Отмечается, что повестки имеют право вручать:

- представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки - в пределах административной территории, на которую распространяется полномочия соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки;

- представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) - в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);

- представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов - в административных границах населенных пунктов и территорий, на которые распространяются полномочия соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

- представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);

- представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, которые находятся в указанных органах на воинском учете) - на всей территории Украины.

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Напомним

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.