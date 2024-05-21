Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны лично прибыть в ТЦК для постановки на учет

Украинцы, которых сняли с воинского учета в связи с выездом за границу на срок более 3 месяцев, обязаны лично прибыть в ТЦК до 16 июня для постановки на учет. Об этом говорится в постановлении Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, передает УНН.

Детали

Граждане Украины, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления стать на воинский учет путем личного прибытия в районные (городские) территориальных центров комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, соответствующих подразделений разведывательных органов по их выбору - говорится в постановлении.

Также зарубежные дипломатические учреждения будут осуществлять информирование призывников в возрасте от 18 до 25 лет, которые находятся на постоянном или временном консульском учете.

Зарубежные дипломатические учреждения во время мобилизации должны способствовать возвращению в Украину военнообязанных и резервистов.

Напомним

Во время мобилизации или военного положения срок действия справки с заключением о пригодности к военной службе составляет один год.