Уже 1,6 млн военнообязанных обновили свои данные – Минобороны

Около 1,6 млн украинцев обновили свои данные, а 1,4 млн из них сделали это через приложение Резерв+. Сейчас приложение доступно в 176 странах мира. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Около 1,6 млн военнообязанных обновили свои данные, более 1,4 млн сделали это через приложение Резерв+. Можем констатировать, что цифровизация является удобным форматом для наших граждан. далее будем двигаться к тому, чтобы 18 июня приравнять информацию в приложении к военно учетному документу с помощью QR-кода - говорит Черногоренко.

По ее словам, считывать этот QR-код будут с помощью специального приложения. Дополнительного оборудования не требуется. Электронная система спроектирована таким образом, чтобы сделать переход к сканированию QR-кода в Резерв+ был бесшовным.

Резерв + теперь доступен в 176 странах мира. Мы уже видим, что почти 19 тысяч военнообязанных заграницей обновили свои данные. Больше всего в Польше, Канаде, США и Чехии - добавила она.

Напомним

Если человек обновил свои учетные данные через приложение Резерв+, то он выполнил норму закона, которая вступила в силу с 18 мая. Но он действительно может быть в розыске из-за нарушения правил воинского учета и может быть направлен на ВЛК.

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