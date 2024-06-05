Уже 1,6 млн военнообязанных обновили свои данные – Минобороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

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Потребность в военных медиках велика - Минобороны

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4 июня 2024, 12:18  •  147829 просмотра
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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  155652 просмотра
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Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  172556 просмотра

Уже 1,6 млн военнообязанных обновили свои данные – Минобороны

Около 1,6 миллиона военнообязанных украинцев обновили свои данные, причем более 1,4 миллиона сделали это через приложение Резерв+, которое теперь доступно в 176 странах мира.

Общество •   •  964 просмотра
Уже 1,6 млн военнообязанных обновили свои данные – Минобороны

Почему в разных областях "свет" выключают на разное количество часов: в Укрэнерго дали объяснение

По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, продолжительность отключений электроэнергии и ограничения потребления для бытовых потребителей варьируются в разных регионах из-за региональных особенностей, таких как доля критически важной инфраструктуры и уровень промышленного развития.

Экономика •   •  1366 просмотра
Почему в разных областях "свет" выключают на разное количество часов: в Укрэнерго дали объяснение

Зеленский прибыл в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар. Там он проведет переговоры с эмиром страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Война •   •  2801 просмотра
Зеленский прибыл в Катар

Так называемого "заместителя министра" из оккупированного Крыма подозревают в государственной измене и коллаборационизме

Гражданин Украины, который до 2014 года работал в Государственной налоговой службе Украины в Крыму, подозревается в государственной измене и коллаборационизме после того, как перешел на сторону российской оккупационной власти и занял должность "заместителя министра" во временно оккупированном Крыму.

Криминал и ЧП •   •  1515 просмотра
Так называемого "заместителя министра" из оккупированного Крыма подозревают в государственной измене и коллаборационизме

Украина разыскивает более 19 тысяч насильно вывезенных рф детей - Зеленская

Украина разыскивает более 19 тысяч украинских детей, насильственно вывезенных россией. Это лишь те, чьи имена удалось верифицировать.

Война •   •  3201 просмотра
Украина разыскивает более 19 тысяч насильно вывезенных рф детей - Зеленская

Правительство изменило порядок получения удостоверения на право работы с пестицидами

Правительство внесло изменения в процедуру получения удостоверения на право работы с пестицидами, разрешив юридическим и физическим лицам подавать заявки на обучение и сертификацию с помощью единого заявления в Государственную продовольственно-бытовую службу или центры административных услуг.

Агроновости •   •  3008 просмотра
Правительство изменило порядок получения удостоверения на право работы с пестицидами

Самая дорогая игрушка в мире: фигурку из "Звездных войн" продали за рекордные 525 тысяч долларов

Чрезвычайно редкая фигурка Боба Фетта из "Звездных войн" стала самой дорогой игрушкой в мире после того, как была продана на аукционе за рекордные 525 000 долларов.

УНН Lite •   •  7919 просмотра
Самая дорогая игрушка в мире: фигурку из "Звездных войн" продали за рекордные 525 тысяч долларов

Взрыв прогремел в Одессе: что известно

В Одессе прогремел взрыв после того, как воздушные силы предупредили о ракетной угрозе со стороны Крыма.

Война •   •  10991 просмотра
Взрыв прогремел в Одессе: что известно

Проезд только для легкового транспорта: патрульные предупредили об ограничении движения через ДнепроГЭС

После российского ракетного удара 1 июня движение по плотине Днепровской гидроэлектростанции было восстановлено в ограниченном режиме с ограничениями по весу и скорости транспортных средств.

Общество •   •  9589 просмотра
Проезд только для легкового транспорта: патрульные предупредили об ограничении движения через ДнепроГЭС

Рассмотрим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 3 населенных пунктов Золочевской общины - Синегубов

Совет обороны рассмотрит решение о принудительной евакуации семей с детьми из Александровки, тимофеевки и Возрожденовской Золочевской общины Харьковской области из-за их близости к российской границе и ежедневных вражеских обстрелов.

Общество •   •  9145 просмотра
Рассмотрим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 3 населенных пунктов Золочевской общины - Синегубов