Людина, яка оновила свої дані через Резерв+, виконала норму закону, але є нюанс – Міноборони

Якщо людина оновила свої облікові дані через застосунок Резерв+, то вона виконала норму закону, яка набула чинності з 18 травня. Але особа дійсно може бути у розшуку через порушення правил військового обліку й вона може бути направлена на ВЛК. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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На запитання, чи можуть вручити повістку на вулиці тим, хто оновив дані через Резерв+ та показав це представникам ТЦК, Лазуткін відповів, що повістку можуть вручити.

Повістку дійсно можуть вручити на вулиці. Якщо людина оновила свої дані через Резерв+, вона виконала норму закону, яка набула чинності з 18 травня 2024 року. Але вона дійсно може бути у розшуку через порушення правил військового обліку і вона може також бути направлена на ВЛК, може бути запрошена на ВЛК для уточнень даних. Це може відбутися - сказав він.

Доповнення

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що юридично застосунок Резерв+ дає можливість оновити військово-облікові дані. Отже, в такому випадку людина не підпадає під адміністративний штраф.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомляла, що з 18 червня у Резерв+ з’явиться QR-код, що дозволить використовувати електронні дані як повноцінний військовий обліковий документ, замінюючи паперові версії.

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