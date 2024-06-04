Человек, который обновил свои данные через Резерв+, выполнил норму закона, но есть нюанс - Минобороны

Если человек обновил свои учетные данные через приложение Резерв+, то он выполнил норму закона, которая вступила в силу с 18 мая. Но лицо действительно может быть в розыске из-за нарушения правил воинского учета и оно может быть направлено на ВЛК. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, Могут ли вручить повестку на улице тем, кто обновил данные через Резерв+ и показал это представителям ТЦК, Лазуткин ответил, что повестку могут вручить.

Повестку действительно могут вручить на улице. Если человек обновил свои данные через Резерв+, он выполнил норму закона, которая вступила в силу с 18 мая 2024 года. Но она действительно может быть в розыске из-за нарушения правил воинского учета и она может также быть направлена на ВЛК, может быть приглашена на ВЛК для уточнений данных. Это может произойти - сказал он.

Дополнение

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что юридически приложение Резерв+ дает возможность обновить военно-учетные данные. Следовательно, в таком случае человек не подпадает под административный штраф.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщала, что с 18 июня в Резерв+ появится QR-код, что позволит использовать электронные данные как полноценный военный учетный документ, заменяя бумажные версии.

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