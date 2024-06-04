Человек, который обновил свои данные через Резерв+, выполнил норму закона, но есть нюанс - Минобороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  5677 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  21663 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  46802 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  51396 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  114965 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  117371 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  156692 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  108288 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
3 июня 2024, 06:00  •  108545 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

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На Львовщине работники ТЦК попали в ДТП, догоняя велосипедиста: что известно

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Человек, который обновил свои данные через Резерв+, выполнил норму закона, но есть нюанс - Минобороны

Человек, который обновил свои военные документы через приложение Reserve+, выполнил требование закона, но ему все равно могут вручить повестку на улице.

Общество •   •  3998 просмотра
Человек, который обновил свои данные через Резерв+, выполнил норму закона, но есть нюанс - Минобороны

Шольц объяснил решение по оружию для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту решения разрешить Украине использовать поставленное Германией оружие, чтобы бить по целям в россии, заявив, что оно было принято с осторожностью совместно с союзниками.

Война •   •  8699 просмотра
Шольц объяснил решение по оружию для Украины

Еще три ребенка пострадали в Украине с начала недели из-за российской войны

Еще трое детей, в том числе 12-летний мальчик, погибший в Донецкой области, и двое раненых в Днепре, стали жертвами вооруженной агрессии россии с начала недели. Общее число пострадавших детей достигло более 1919.

Война •   •  9069 просмотра
Еще три ребенка пострадали в Украине с начала недели из-за российской войны

Около 190 тыс. женщин обновили данные через " Резерв+": сколько граждан забронированы

Через приложение "Резерв+" учетные данные обновило около 190 тыс. женщин. Также среди тех, кто обновил данные 164 тыс. - это забронированные.

Общество •   •  9047 просмотра
Около 190 тыс. женщин обновили данные через " Резерв+": сколько граждан забронированы

Нацбанк оштрафовал Ощадбанк на 170 тысяч гривен

Национальный банк Украины оштрафовал АО "Ощадбанк" на 170 000 гривен за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на рынке платежей.

Экономика •   •  8996 просмотра
Нацбанк оштрафовал Ощадбанк на 170 тысяч гривен

На Львовщине работники ТЦК попали в ДТП, догоняя велосипедиста: что известно

Во Львовской области сотрудники ТЦК пытались остановить велосипедиста, который отказался предъявить документы, в результате чего произошло ДТП и велосипедист упал.

Общество •   •  11086 просмотра
На Львовщине работники ТЦК попали в ДТП, догоняя велосипедиста: что известно

Враг обстрелял пограничные населенные пункты Черниговщины: зафиксирован 21 взрыв

За минувшие сутки россияне обстреляли из минометов и артиллерии три населенных пункта в Черниговской области, в результате чего был зафиксирован 21 взрыв.

Общество •   •  11301 просмотра
Враг обстрелял пограничные населенные пункты Черниговщины: зафиксирован 21 взрыв

Курс валют на 4 июня: доллар незначительно упал

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,4813 грн/долл. , что укрепило гривну на 5 коп.

Экономика •   •  10248 просмотра
Курс валют на 4 июня: доллар незначительно упал

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Одессе был слышен взрыв на фоне объявления воздушной тревоги, и мэр предупредил о потенциальной угрозе баллистических ракет после того, как за ночь силы ПВО Украины уничтожили две ракеты "Искандер" и два беспилотника.

Война •   •  11186 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Началась новая волна блокировки налоговых накладных. Спровоцировать ее мог назначенный правительством аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокировки накладных.

Экономика •   •  41949 просмотра
Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину