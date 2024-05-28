18 червня у застосунку Резерв+ з’явиться QR-код
Київ • УНН
18 червня в додатку «Резерв+» з'явиться QR-код, який дозволить електронним даним замінити паперові військові квитки, усуваючи необхідність у фізичних документах.
Вже з 18 червня у Резерв+ з’явиться QR-код, що дозволить використовувати електронні дані як повноцінний військовий обліковий документ, замінюючи паперові версії. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у ефірі телемарафону, передає УНН.
18 червня у Резерв+ з’явиться QR-код - він остаточно прирівняє інформацію з "Оберіг" до електронного військового облікового документу. Ми можемо зчитувати цей QR-код і отримувати всю потрібну інформацію
За її словами, більше не буде потрібно прив’язуватись до паперових документів.
Нагадаємо
До кінця червня Міністерство оборони планує перевести взаємодію з військово-лікарськими комісіями у цифровий формат, що дозволить отримувати направлення через додаток без відвідування комісій.