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18 червня у застосунку Резерв+ з’явиться QR-код

18 червня у застосунку Резерв+ з’явиться QR-код

Київ • УНН

 • 19423 перегляди

18 червня в додатку «Резерв+» з'явиться QR-код, який дозволить електронним даним замінити паперові військові квитки, усуваючи необхідність у фізичних документах.

Вже з 18 червня у Резерв+ з’явиться QR-код, що дозволить використовувати електронні дані як повноцінний військовий обліковий документ, замінюючи паперові версії. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у ефірі телемарафону, передає УНН.

18 червня у Резерв+ з’явиться QR-код - він остаточно прирівняє інформацію з "Оберіг" до електронного військового облікового документу. Ми можемо зчитувати цей QR-код і отримувати всю потрібну інформацію

- каже Черногоренко.

 За її словами, більше не буде потрібно прив’язуватись до паперових документів.

Нагадаємо

До кінця червня Міністерство оборони планує перевести взаємодію з військово-лікарськими комісіями у цифровий формат, що дозволить отримувати направлення через додаток без відвідування комісій.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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