18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код

Уже с 18 июня в Резерв+ появится QR-код, что позволит использовать электронные данные как полноценный военный учетный документ, заменяя бумажные версии. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

18 июня в Резерв+ появится QR-код - он окончательно приравняет информацию из "Оберег" к электронному военному учетному документу. Мы можем считывать этот QR-код и получать всю нужную информацию - говорит Черногоренко.

По ее словам, больше не потребуется привязываться к бумажным документам.

Напомним,

До конца июня Министерство обороны планирует перевести взаимодействие с военно-врачебными комиссиями в цифровой формат, что позволит получать направления через приложение без посещения комиссий.