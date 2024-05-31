Лубінець заявив, що оновлення даних у додатку "Резерв+" має бути достатньо для уникнення штрафу

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 18322 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 46975 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 65137 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 109856 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134279 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137833 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238119 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170947 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190177 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173012 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 29871 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 25887 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 29801 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 36922 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 43090 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238119 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359362 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375173 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290766 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363817 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59102 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75829 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87332 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170181 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172757 перегляди
Актуальне
Лубінець заявив, що оновлення даних у додатку "Резерв+" має бути достатньо для уникнення штрафу

Лубінець заявив, що оновлення даних у додатку "Резерв+" має бути достатньо для уникнення штрафу

Київ • УНН

 • 173485 перегляди

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що оновлення даних через додаток "Резерв+" звільняє від адміністративних штрафів, хоча фізичне відвідування військкомату як і раніше необхідно.

Юридично застосунок "Резерв+" дає можливість оновити військово-облікові дані. Отже, в такому випадку людина не підпадає під адміністративний штраф. Про це повідомив журналісту УНН Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, та додав, що прийти до ТЦК для отримання військово-облікового документа безумовно потрібно.

Юридично "Резерв+" дає можливість оновити дані. Отже, ти не підпадаєш під адміністративний штраф. Після цього, чи потрібно фізично прийти (до ТЦК – ред.) – безумовно, треба, але ти вже виконав норму закону, оновив свої дані 

- сказав Лубінець.

Також Лубінець прокоментував слова речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна про те, що чоловіки повинні мати при собі військово-обліковий документ, адже замінити його застосунком "Резерв+" не можна.

Ми зараз з цим розбираємося, тому що ми це трактуємо, що встановленого додатку з оновленими даними достатньо для того, щоб показувати, що ти пройшов цю процедуру 

- зазначив Лубінець.

Контекст

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявляв, що після набуття чинності законопроєкту про посилення мобілізації всі чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Замість нього використовувати застосунок "Резерв+", чи витяг зі ЦНАПу не вийде.

Істомін стверджує, що застосунок, витяг з ЦНАПу, не є військово-обліковим документом.

За його словами, на чоловіків, які не мають з собою військово-облікового документа, очікує штраф у розмірі від 17 тисяч до 25 500 грн.

Доповнення

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомляла, що з 18 червня у Резерв+ з’явиться QR-код, що дозволить використовувати електронні дані як повноцінний військовий обліковий документ, замінюючи паперові версії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
verkhovna-radaВерховна Рада
poltavaПолтава
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51