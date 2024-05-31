Лубінець заявив, що оновлення даних у додатку "Резерв+" має бути достатньо для уникнення штрафу
Київ • УНН
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що оновлення даних через додаток "Резерв+" звільняє від адміністративних штрафів, хоча фізичне відвідування військкомату як і раніше необхідно.
Юридично застосунок "Резерв+" дає можливість оновити військово-облікові дані. Отже, в такому випадку людина не підпадає під адміністративний штраф. Про це повідомив журналісту УНН Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, та додав, що прийти до ТЦК для отримання військово-облікового документа безумовно потрібно.
Юридично "Резерв+" дає можливість оновити дані. Отже, ти не підпадаєш під адміністративний штраф. Після цього, чи потрібно фізично прийти (до ТЦК – ред.) – безумовно, треба, але ти вже виконав норму закону, оновив свої дані
Також Лубінець прокоментував слова речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна про те, що чоловіки повинні мати при собі військово-обліковий документ, адже замінити його застосунком "Резерв+" не можна.
Ми зараз з цим розбираємося, тому що ми це трактуємо, що встановленого додатку з оновленими даними достатньо для того, щоб показувати, що ти пройшов цю процедуру
Контекст
Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявляв, що після набуття чинності законопроєкту про посилення мобілізації всі чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Замість нього використовувати застосунок "Резерв+", чи витяг зі ЦНАПу не вийде.
Істомін стверджує, що застосунок, витяг з ЦНАПу, не є військово-обліковим документом.
За його словами, на чоловіків, які не мають з собою військово-облікового документа, очікує штраф у розмірі від 17 тисяч до 25 500 грн.
Доповнення
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомляла, що з 18 червня у Резерв+ з’явиться QR-код, що дозволить використовувати електронні дані як повноцінний військовий обліковий документ, замінюючи паперові версії.