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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 15:53  •  17647 просмотра

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обновление данных через приложение "Резерв+" освобождает от административных штрафов, хотя физическое посещение военкомата по-прежнему необходимо.

Юридически приложение "Резерв+" дает возможность обновить военно-учетные данные. Следовательно, в таком случае человек не подпадает под административный штраф. Об этом сообщил журналисту УНН Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, и добавил, что прийти в ТЦК для получения военно-учетного документа безусловно нужно.

Юридически "Резерв+" дает возможность обновить данные. Значит, ты не подпадаешь под административный штраф. После этого, нужно ли физически прийти – в ТЦК - ред.) - безусловно, надо, но ты уже выполнил норму закона, обновил свои данные 

- сказал Лубинец.

Также Лубинец прокомментировал слова представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина о том, что мужчины должны иметь при себе военно-учетный документ, ведь заменить его приложением "Резерв+" нельзя.

Мы сейчас с этим разбираемся, потому что мы это трактуем, что установленного приложения с обновленными данными достаточно для того, чтобы показывать, что ты прошел эту процедуру 

- отметил Лубинец.

Контекст

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявлял, что после вступления в силу законопроекта об усилении мобилизации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Вместо него использовать приложение "Резерв+", или выписку из ЦПАУ не получится.

Истомин утверждает, что приложение, извлеченное из ЦПАУ, не является военно-учетным документом.

По его словам, мужчин, которые не имеют с собой военно-учетного документа, ожидает штраф в размере от 17 тысяч до 25 500 грн.

Дополнение

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщала, что с 18 июня в Резерв+ появится QR-код, что позволит использовать электронные данные как полноценный военный учетный документ, заменяя бумажные версии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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