Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Юридически приложение "Резерв+" дает возможность обновить военно-учетные данные. Следовательно, в таком случае человек не подпадает под административный штраф. Об этом сообщил журналисту УНН Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, и добавил, что прийти в ТЦК для получения военно-учетного документа безусловно нужно.

Юридически "Резерв+" дает возможность обновить данные. Значит, ты не подпадаешь под административный штраф. После этого, нужно ли физически прийти – в ТЦК - ред.) - безусловно, надо, но ты уже выполнил норму закона, обновил свои данные - сказал Лубинец.

Также Лубинец прокомментировал слова представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина о том, что мужчины должны иметь при себе военно-учетный документ, ведь заменить его приложением "Резерв+" нельзя.

Мы сейчас с этим разбираемся, потому что мы это трактуем, что установленного приложения с обновленными данными достаточно для того, чтобы показывать, что ты прошел эту процедуру - отметил Лубинец.

Контекст

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявлял, что после вступления в силу законопроекта об усилении мобилизации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Вместо него использовать приложение "Резерв+", или выписку из ЦПАУ не получится.

Истомин утверждает, что приложение, извлеченное из ЦПАУ, не является военно-учетным документом.

По его словам, мужчин, которые не имеют с собой военно-учетного документа, ожидает штраф в размере от 17 тысяч до 25 500 грн.

Дополнение

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщала, что с 18 июня в Резерв+ появится QR-код, что позволит использовать электронные данные как полноценный военный учетный документ, заменяя бумажные версии.