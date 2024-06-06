Сейчас около 15% военнообязанных обновили данные через "Резерв+" - Минобороны

Сейчас около 15% военнообязанных обновили свои данные через приложение "Резерв+". Об этом сообщил спикер министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Лазуткин отметил, что через мобильное приложение "Резерв+" свои данные обновили 1 412 000 военнообязанных.

Еще есть большой потенциал у "Резерва+", будем наблюдать за динамикой. Сейчас около 15% уточнили свои данные. Есть еще возможность у большого количества людей уточнить свои данные и таким образом выполнить норму закона - рассказал Лазуткин.

По его словам, обновили свои данные в приложении более 18 тыс. украинцев за рубежом.

Лазуткин добавил, что это преимущественно из таких стран как: Польша, Чехия, Германия, Канада, США.

Дополнение

Около 1,6 млн украинцев обновили свои дони, а 1,4 млн из них сделали это через приложение Резерв+. Сейчас приложение доступно в 176 странах мира.

Лазуткин ранее сообщал, что если человек обновил свои учетные данные через приложение "Резерв+", то он выполнил норму закона, которая вступила в силу с 18 мая. Но лицо действительно может быть в розыске из-за нарушения правил воинского учета и оно может быть направлено на ВЛК.