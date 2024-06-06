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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сейчас около 15% военнообязанных обновили данные через "Резерв+" - Минобороны

Около 15% военнообязанных украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+". Еще есть возможность у большого количества людей уточнить свои данные, указал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин

Общество •   •  17219 просмотра
Сейчас около 15% военнообязанных обновили данные через "Резерв+" - Минобороны

В Киеве гражданский ударил работника ТЦК: нападавшим оказался бывший военный, сбежавший из части

Мужчина, ударивший сотрудника ТЦК, оказался бывшим военнослужащим, который с 29. 04.2023 года самовольно покинул воинскую часть. Материалы служебного расследования переданы в Государственное бюро расследований.

Война •   •  18929 просмотра
В Киеве гражданский ударил работника ТЦК: нападавшим оказался бывший военный, сбежавший из части

Рада приняла законопроект о защите детей от буллинга не только в школе

Верховная Рада приняла законопроект, направленный на защиту детей от травли не только в школах, но и в других детских коллективах - учреждениях, центрах отдыха и спортивных школах.

Общество •   •  17121 просмотра
Рада приняла законопроект о защите детей от буллинга не только в школе

Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

На фронте с начала суток по состоянию на 11:30 на Покровском и Кураховском направлениях сохранялась напряженная ситуация, на других направлениях продолжались бои по отражению атак противника, который понес значительные потери в живой силе и технике.

Война •   •  15960 просмотра
Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

россияне ударили по северу Донетчины: есть погибшая в Часовом Яру и раненые

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате российских обстрелов на севере Донецкой области, в том числе 59-летняя женщина, убитая в Часовом Яру.

Война •   •  14855 просмотра
россияне ударили по северу Донетчины: есть погибшая в Часовом Яру и раненые

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев издевается над судьей, который рассматривает дело о незаконном производстве табака. Правозащитник Эдуард Багиров отмечает, что такое поведение депутата недопустимо.

политика •   •  51766 просмотра
Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Удары по Керченской паромной переправе усложнили логистику армии рф - британская разведка

Украинские удары по паромной переправе вблизи Керчи в оккупированном Крыму серьезно усложнили российскую логистику и военные поставки, заставив россию искать альтернативные способы транспортировки.

Война •   •  12588 просмотра
Удары по Керченской паромной переправе усложнили логистику армии рф - британская разведка

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Как государство борется с "черным" экспортом зерна и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы.

Экономика •   •  72801 просмотра
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины

Служба безопасности Украины объявила подозрение двум высокопоставленным российским чиновникам, Владимиру Мединскому и Анатолию Торкунову - их обвиняют в распространении российской пропаганды и оправдании войны.

Война •   •  11529 просмотра
СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины

Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых

Два человека получили ранения в результате обстрела российскими войсками села Приозерное Херсонской области 6 июня.

Война •   •  8532 просмотра
Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых