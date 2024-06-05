Взяття на військовий облік 17-річних українців за кордоном: Веніславський роз'яснив, чи треба приїздити в Україну
Київ • УНН
Депутат нагадав, що громадянин України віком від 18 років може завантажити додаток Резерв+, створити там електронний кабінет і завантажити ту інформацію, яка необхідна. Веніславський запевняє, що в такому разі військовозобов’язаний не буде визнаний придатним або непридатним до військової служби, адже він не пройшов ВЛК. Але в такому разі людина "формально" виконає вимогу закону.
У законі про мобілізацію не йдеться про те, що українцям за кордоном необхідно приїжджати в Україну, щоб оновити свої дані. Про це в етері Радіо Свобода заявив народний депутат України від фракції "Слуга Народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає УНН.
Депутат нагадав, що громадянин України віком від 18 років може завантажити додаток Резерв+, створити там електронний кабінет і завантажити ту інформацію, яка необхідна. Веніславський запевняє, що в такому разі військовозобов’язаний не буде визнаний придатним або непридатним до військової служби, адже він не пройшов ВЛК. Але в такому разі людина "формально" виконає вимогу закону.
"Із 18 червня ця система Резерв+ генерує QR-код, який буде автентичним цифровим замінником військового білета. Тому тут жодних проблем я не бачу. А заява спікера Міністерства оборони, про яку ви говорите, що юнаки віком від 17 років зобов’язані будуть приїхати, – це, знаєте, це суб'єктивна оцінка міністерства яке має бути підкріплена якось нормативно-правовими актами", – розповів він.
Веніславський додав, що такі питання вирішуються на рівні нормативно-правових актів. За його словами, в законі, який був ухвалений нардепами раніше, немає жодного положення про те, що юнаки віком від 17 років мають приїхати і стати на облік.
Депутат також пообіцяв розглянути питання інформаційної політики Міноборони на комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, адже інформполітика відомства стосовно мобілізації "вона має вади".
Додамо
Напередодні речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону розповів, що юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік, а зробити це можуть лише у Територіальному центрі комплектування на території України. Він зазначив, що вимога стосується і тих, хто знаходиться за кордоном.