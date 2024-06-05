Взяття на військовий облік 17-річних українців за кордоном: Веніславський роз'яснив, чи треба приїздити в Україну

Депутат нагадав, що громадянин України віком від 18 років може завантажити додаток Резерв+, створити там електронний кабінет і завантажити ту інформацію, яка необхідна. Веніславський запевняє, що в такому разі військовозобов’язаний не буде визнаний придатним або непридатним до військової служби, адже він не пройшов ВЛК. Але в такому разі людина "формально" виконає вимогу закону.