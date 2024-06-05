Взятие на воинский учет 17-летних украинцев за рубежом: Вениславский разъяснил, надо ли приезжать в Украину

В законе о мобилизации речь не идет о том, что украинцам за границей необходимо приезжать в Украину, чтобы обновить свои данные. Об этом в эфире Радио Свобода заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.

Депутат напомнил, что гражданин Украины в возрасте от 18 лет может скачать приложение Резерв+, создать там электронный кабинет и загрузить ту информацию, которая необходима. Вениславский уверяет, что в таком случае военнообязанный не будет признан годным или непригодным к военной службе, ведь он не прошел ВЛК. Но в таком случае человек "формально" выполняет требование закона.

"С 18 июня эта система Резерв+ генерирует QR-код, который будет аутентичным цифровым заменителем военного билета. Поэтому здесь никаких проблем я не вижу. А заявление спикера Министерства обороны, о котором вы говорите, что юноши в возрасте от 17 лет обязаны будут приехать, – это, знаете ли, это субъективная оценка министерства которое должно быть подкреплено как-то нормативно – правовыми актами", - рассказал он.

Вениславский добавил, что такие вопросы решаются на уровне нормативно-правовых актов. По его словам, в законе, который был принят нардепами ранее, нет ни одного положения о том, что юноши в возрасте от 17 лет должны приехать и встать на учет.

Депутат также пообещал рассмотреть вопрос информационной политики Минобороны на комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ведь информполитика ведомства по мобилизации "она имеет недостатки".

Добавим

Накануне спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона рассказал, что юноши, которым исполнилось 17 лет, должны встать на воинский учет, а сделать это могут только в Территориальном центре комплектования на территории Украины. Он отметил, что требование касается и тех, кто находится за границей.