Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАП за 15 хвилин
Київ • УНН
Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом за 15 хвилин
Від сьогодні Україні стало можливим оформити військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАП всього за 15 хвилин. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, пише УНН.
Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом - за ним перевірятимуть дійсність документа,
За даними пресслужби, сервіс безоплатний, вся процедура триває до 15 хвилин. Документ має термін дії 1 рік з моменту формування. Його можна роздрукувати самостійно за допомогою застосунку Резерв+ або звернутися до адміністратора ЦНАПу чи ТЦК.
Зазначається, що електронний військово-обліковий документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів наявна вся необхідна інформація про людину. Документ містить такі відомості:
- персональні дані заявника;
- окремий номер запису в ЄДРПВР;
- відомості ВЛК;
- військове звання і військову спеціальність;
- відомості про військовий облік тощо.
Перевіряється документ завдяки QR-коду. Якщо дані не відповідають тим, що містяться в реєстрі, військово-обліковий документ вважається недійсним.
Якщо раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом. Документ дійсний 1 рік з моменту формування.
Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин.
Нагадаємо
Міністерство оборони підтримує продовження терміну оновлення даних військового обліку ще на 3 місяці, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.