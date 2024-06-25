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Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАП за 15 хвилин

Київ • УНН

 • 14101 перегляди

Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом за 15 хвилин

Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАП за 15 хвилин

Від сьогодні Україні стало можливим оформити військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАП всього за 15 хвилин. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, пише УНН.

Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом - за ним перевірятимуть дійсність документа,

- йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, сервіс безоплатний, вся процедура триває до 15 хвилин. Документ має термін дії 1 рік з моменту формування. Його можна роздрукувати самостійно за допомогою застосунку Резерв+ або звернутися до адміністратора ЦНАПу чи ТЦК.

Зазначається, що електронний військово-обліковий документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів наявна вся необхідна інформація про людину. Документ містить такі відомості:

  • персональні дані заявника;
  • окремий номер запису в ЄДРПВР;
  • відомості ВЛК;
  • військове звання і військову спеціальність;
  • відомості про військовий облік тощо.

Перевіряється документ завдяки QR-коду. Якщо дані не відповідають тим, що містяться в реєстрі, військово-обліковий документ вважається недійсним.

Якщо раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом. Документ дійсний 1 рік з моменту формування.

Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин.

Нагадаємо

Міністерство оборони підтримує продовження терміну оновлення даних військового обліку ще на 3 місяці, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Ольга Розгон

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