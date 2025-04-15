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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24857 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152150 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134025 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136637 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132898 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133321 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195696 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77444 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164535 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Противник обстріляв Миколаївщину: ППО збила три дрони "Шахед"

У Миколаївській області зафіксовано ворожі обстріли. Протягом ночі сили ППО знищили три дрони "Шахед", а в Баштанському та Миколаївському районах відбулися атаки, але без жертв серед цивільних.

Війна • 28 вересня, 05:27 • 18163 перегляди

На подвір’я мера Баштанки на Миколаївщині кинули гранату: що відомо

У двір мера міста Баштанка Миколаївської області кинули гранату, в результаті чого було пошкоджено автомобіль мера, але ніхто не постраждав.

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Армія рф вночі вдарила балістикою по Миколаївщині: поранені двоє працівників сільськогосподарського підприємства

Двоє працівників сільськогосподарського підприємства були поранені, коли російські війська вночі випустили балістичну ракету по Миколаївській області.

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Шість громад отримали мобільні ЦНАПи – Федоров

Шість українських громад у Миколаївській та Дніпропетровській областях отримали мобільні Центри надання адміністративних послуг, які допоможуть жителям прифронтових територій отримати доступ до державних послуг швидше та комфортніше.

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Ворожі сили двічі обстріляли Миколаївську область, але обійшлося без жертв.

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Армія рф поцілила в залізничний вокзал у Костянтинівці, поранено людину - поліція

Російська армія випустила ракети по залізничному вокзалу в Костянтинівці, поранивши одну людину та пошкодивши інфраструктуру - церкву, житлові будинки та школи.

Війна • 25 лютого, 08:51 • 24220 перегляди

На Миколаївщині знеструмлено пʼять населених пунктів внаслідок російського обстрілу

П'ять населених пунктів у Миколаївській області залишилися без світла після того, як російський безпілотник пошкодив лінію електропередач.

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Вночі ворожі "шахеди" атакували Миколаївщину: пошкоджені склади та магазин, є поранений

Ворожі безпілотники атакували склади та магазин у Миколаївській області, поранивши одну людину.

Війна • 31 січня, 06:39 • 22462 перегляди

Автомобіль наїхав на міну в Миколаївській області: пасажири не постраждали, але їм була потрібна допомога саперів аби вибратися з небезпечної ділянки

У Миколаївській області автомобіль підірвався на міні. Двох чоловіків врятували сапери, які створили безпечний коридор для евакуації.

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