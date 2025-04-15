У Миколаївській області зафіксовано ворожі обстріли. Протягом ночі сили ППО знищили три дрони "Шахед", а в Баштанському та
Миколаївському районах відбулися атаки, але без жертв серед цивільних.
У двір мера міста Баштанка Миколаївської області кинули гранату, в результаті чого було пошкоджено автомобіль мера, але ніхто не постраждав.
Двоє працівників сільськогосподарського підприємства були поранені, коли російські війська вночі випустили балістичну ракету по Миколаївській області.
Шість українських громад у Миколаївській та Дніпропетровській областях отримали мобільні Центри надання адміністративних послуг,
які допоможуть жителям прифронтових територій отримати доступ до державних послуг швидше та комфортніше.
Ворожі сили двічі обстріляли Миколаївську область, але обійшлося без жертв.
Російська армія випустила ракети по залізничному вокзалу в Костянтинівці, поранивши одну людину та пошкодивши інфраструктуру -
церкву, житлові будинки та школи.
П'ять населених пунктів у Миколаївській області залишилися без світла після того, як російський безпілотник пошкодив лінію
електропередач.
Ворожі безпілотники атакували склади та магазин у Миколаївській області, поранивши одну людину.
У Миколаївській області автомобіль підірвався на міні. Двох чоловіків врятували сапери, які створили безпечний коридор для
евакуації.