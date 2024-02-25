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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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На Миколаївщині знеструмлено пʼять населених пунктів внаслідок російського обстрілу

Київ • УНН

 • 25793 перегляди

П'ять населених пунктів у Миколаївській області залишилися без світла після того, як російський безпілотник пошкодив лінію електропередач.

На Миколаївщині знеструмлено пʼять населених пунктів внаслідок російського обстрілу

Ворог завдав ракетного удару та артилерійських обстрілів по Очаківській, Радсадівській та Куцурубскій громадах. Постраждалих немає. Внаслідок відбиття дронової атаки у Баштанському районі пошкоджено лінію електропередач та знеструмлено пʼять населених пунктів.

Про це передає УНН із посиланням на Telegram начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Уночі 25 лютого під час бойової роботи сил протиповітряної оборони з відбиття дронової атаки, уламками збитого БпЛА типу "Shahed-131/136" пошкоджено лінію електропередач. Внаслідок чого знеструмлено пʼять населених пунктів.

- інформує Віталій Кім.

Зазначається, що у ніч з 24 на 25 лютого силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed-131/136".

Наразі у Баштанському районі ведуться роботи з відновлення електропостачання.

Російські війська також обстрілювали інші частини Миколаївської області.

За офіційною інформацією, минулої доби ворог завдав ракетного удару по відкритій території за межами населеного пункту Радсадівської громади. Постраждалих немає.

Також артилерійських та мінометних обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади.

Крім того 25 лютого, о 03:39 зафіксовано артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо

Інфраструктурний об'єкт у Хмельницькій області України був пошкоджений під час російської атаки рано вранці 25 лютого.

Сили протиповітряної оборони в Київській області збили російські ударні безпілотники, які націлилися на житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, уламки яких безпечно впали за межами населених пунктів.

Окупанти підтягують сили і резерви з окупованого Криму та східної України, щоб поповнити підрозділи, які зазнали втрат під час атак на українські позиції, але не в такій кількості, що могла б змінити перебіг подій.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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