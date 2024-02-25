Окупанти підтягують сили і резерви, але критичних ударних сил не зафіксовано - Гуменюк
Київ • УНН
Окупанти підтягують сили і резерви з окупованого Криму та східної України, щоб поповнити підрозділи, які зазнали втрат під час атак на українські позиції, але не в такій кількості, що могла б змінити перебіг подій.
Під час кожного штурму наших позицій на Лівому березі ворожі війська мають серйозні втрати, тому вс рф здійснюють ротацію особового складу: триває перерозподіл після подій в Авдіївці; а також підтягують резерви з окупованого Криму, але не в критичній масі, тож змінити становище окупанти не здатні..
Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону., передає УНН.
Ми зараз не спостерігаємо додаткової кількості ударних сил, які могли б критично змінити перебіг подій на нашій зоні відповідальності. Ми бачимо, що триває ротація особового складу, триває поповнення підрозділів силами і засобами, оскільки під час кожного штурму наших позицій на Лівому березі у ворожих військ є серйозні втрати. Вони потребують того, щоб заповнювати їх.
За словами Гуменюк відбувається підтягування сил як зі східного напрямку.
Після подій в Авдіївці, - особового складу та засобів вогневого ураження
А також вс рф підтягують резерви з тимчасово окупованого Криму.
Підтягують із Кримського хаба. Час від часу звідти теж підтягуються сили і резерви, але вони не в тій критичній масі, яка б суттєво змінила стан справ у нашій зоні відповідальності.
Нагадаємо
Сили оборони тримають плацдарм у Кринках на Херсонщині та не здають позиції. Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентруа Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За останню добу відбулося 84 бойових зіткнення. рф завдала 9 ракетних і 77 авіаційних ударів. Здійснено 119 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.