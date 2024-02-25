Окупанти підтягують сили і резерви, але критичних ударних сил не зафіксовано - Гуменюк

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10456 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 72706 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156139 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153880 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126830 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134319 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86041 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93446 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99041 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89791 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6948 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5738 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 6062 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 4982 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 5184 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153880 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224564 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373900 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310041 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418090 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3278 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15180 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32024 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28806 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126830 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Окупанти підтягують сили і резерви, але критичних ударних сил не зафіксовано - Гуменюк

Київ • УНН

 • 30265 перегляди

Окупанти підтягують сили і резерви з окупованого Криму та східної України, щоб поповнити підрозділи, які зазнали втрат під час атак на українські позиції, але не в такій кількості, що могла б змінити перебіг подій.

Окупанти підтягують сили і резерви, але критичних ударних сил не зафіксовано - Гуменюк

Під час кожного штурму наших позицій на Лівому березі ворожі війська мають серйозні втрати, тому вс рф здійснюють ротацію особового складу: триває перерозподіл після подій в Авдіївці; а також підтягують резерви з окупованого Криму, але не в критичній масі, тож змінити становище окупанти не здатні..

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону., передає УНН.

Ми зараз не спостерігаємо додаткової кількості ударних сил, які могли б критично змінити перебіг подій на нашій зоні відповідальності. Ми бачимо, що триває ротація особового складу, триває поповнення підрозділів силами і засобами, оскільки під час кожного штурму наших позицій на Лівому березі у ворожих військ є серйозні втрати. Вони потребують того, щоб заповнювати їх.

- сказала вона.

За словами Гуменюк відбувається підтягування сил як зі східного напрямку.

Після подій в Авдіївці, - особового складу та засобів вогневого ураження

- повідомила речниця Сил оборони півдня України.

А також вс рф підтягують резерви з тимчасово окупованого Криму.

Підтягують із Кримського хаба. Час від часу звідти теж підтягуються сили і резерви, але вони не в тій критичній масі, яка б суттєво змінила стан справ у нашій зоні відповідальності. 

- сказала Гуменюк.

Нагадаємо

Сили оборони тримають плацдарм у Кринках на Херсонщині та не здають позиції. Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентруа Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За останню добу відбулося 84 бойових зіткнення. рф завдала 9 ракетних і 77 авіаційних ударів. Здійснено 119 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91