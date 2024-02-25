Окупанти підтягують сили і резерви, але критичних ударних сил не зафіксовано - Гуменюк

Під час кожного штурму наших позицій на Лівому березі ворожі війська мають серйозні втрати, тому вс рф здійснюють ротацію особового складу: триває перерозподіл після подій в Авдіївці; а також підтягують резерви з окупованого Криму, але не в критичній масі, тож змінити становище окупанти не здатні..

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону., передає УНН.

Ми зараз не спостерігаємо додаткової кількості ударних сил, які могли б критично змінити перебіг подій на нашій зоні відповідальності. Ми бачимо, що триває ротація особового складу, триває поповнення підрозділів силами і засобами, оскільки під час кожного штурму наших позицій на Лівому березі у ворожих військ є серйозні втрати. Вони потребують того, щоб заповнювати їх.