Гуменюк о ситуации в Крынках: держим плацдарм и не сдаем позиции
Киев • УНН
Украинские войска удерживают позиции в Крынках Херсонской области и отбили 5 российских атак за минувшие сутки.
Силы обороны держат плацдарм в Крынках в Херсонской области и не сдают позиции. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос, какая ситуация в Крынках, Гуменюк ответила: "Плацдарм держим, позиции не сдаем, продолжаем отражать штурмы врага. За прошедшие боевые сутки насчитали 5 попыток (штурмов - ред.). Но все они оказались неудачными. Опять по традиции, без бронетехники, в пешем порядке пытались проникнуть на наши позиции, но снова оставили там 70% личного состава".
По ее словам, за боевые сутки россияне потеряли на направлении 54 оккупантов. Также Силы обороны отработали по технике, вооружении, которым враг пытается донимать правому берегу.
"11 орудий, 6 минометных расчетов, реактивная система залпового огня "Град" больше не будут мешать херсонцам", - рассказала Гуменюк.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля сообщал, что украинские морские пехотинцы надежно держат плацдарм в Крынках, а враг смог лишь на дезинформационную операцию.
Гуменюк о ситуации в Крынках: держим плацдарм и не сдаем позиции
Украинские войска удерживают позиции в Крынках Херсонской области и отбили 5 российских атак за минувшие сутки.
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