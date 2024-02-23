Гуменюк про ситуацію в Кринках: тримаємо плацдарм та не здаємо позиції
Київ • УНН
Українські війська утримують позиції в Кринках Херсонської області та відбили 5 російських атак за минулу добу.
Сили оборони тримають плацдарм в Кринках на Херсонщині та не здають позиції. Про це заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафоні, передає кореспондент УНН.
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На запитання, яка ситуація в Кринках, Гуменюк відповіла: "Плацдарм тримаємо, позиції не здаємо, продовжуємо відбивати штурми ворога. За минулу бойову добу нарахували 5 спроб (штурмів – ред.). Але всі вони видалися невдалими. Знову по традиції, без бронетехніки, у пішому порядку намагалися проникнути на наші позиції, але знову залишили там 70% особового складу".
За її словами, за бойову добу росіяни втратили на напрямку 54 окупантів. Також Сили оборони відпрацювали по техніці, озброєнні, яким ворог намагається дошкуляти правому берегу.
"11 гармат, 6 мінометних розрахунків, реактивна система залпового вогню "Град" більше не будуть заважати херсонцям", - розповіла Гуменюк.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський 22 лютого повідомляв, що українські морські піхотинці надійно тримають плацдарм у Кринках, а ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію.