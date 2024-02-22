Зеленський провів Ставку: була закрита доповідь щодо F-16 для України
Київ • УНН
Президент отримав закриту доповідь щодо термінів отримання Україною літаків F-16 та обговорив з військовим керівництвом ситуацію на фронті - зокрема на Авдіївському та Південному напрямках.
Президент України Володимир Зеленський у четвер повідомив, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої була окрема закрита доповідь щодо літаків F-16, зокрема термінів їх отримання, а також розгляд питань нової лінії оборони на Авдіївському напрямку та плацдарму у Кринках, пише УНН.
Ставка. (...) Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. Кількість у першій партії, терміни отримання. Підготовка інфраструктури та персоналу. Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків
Президент також повідомив, що заслухав останні зміни в оперативній обстановці від Головкома ЗСУ Олександра Сирського. "Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів", - вказав він.
"Заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова", - додав Глава держави.
"Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка - нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки - наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію", - зазначив Зеленський.
Зеленський назвав захоплення Авдіївки найбільшим досягненням росії за 9 місяців війни22.02.24, 13:14 • 22558 переглядiв