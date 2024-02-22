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Зеленський провів Ставку: була закрита доповідь щодо F-16 для України

Київ • УНН

 • 26030 перегляди

Президент отримав закриту доповідь щодо термінів отримання Україною літаків F-16 та обговорив з військовим керівництвом ситуацію на фронті - зокрема на Авдіївському та Південному напрямках.

Зеленський провів Ставку: була закрита доповідь щодо F-16 для України

Президент України Володимир Зеленський у четвер повідомив, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої була окрема закрита доповідь щодо літаків F-16, зокрема термінів їх отримання, а також розгляд питань нової лінії оборони на Авдіївському напрямку та плацдарму у Кринках, пише УНН.

Ставка. (...) Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. Кількість у першій партії, терміни отримання. Підготовка інфраструктури та персоналу. Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент також повідомив, що заслухав останні зміни в оперативній обстановці від Головкома ЗСУ Олександра Сирського. "Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів", - вказав він.

"Заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова", - додав Глава держави.

"Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка - нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки - наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію", - зазначив Зеленський.

Зеленський назвав захоплення Авдіївки найбільшим досягненням росії за 9 місяців війни22.02.24, 13:14 • 22558 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Головне управління розвідки України
Авдіївка
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна
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