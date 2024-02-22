Зеленський назвав захоплення Авдіївки найбільшим досягненням росії за 9 місяців війни
Київ • УНН
Зеленський заявив в інтерв'ю FOX News, що захоплення Авдіївки в Донецькій області стало найбільшим досягненням росії за дев'ять місяців війни.
Захоплення Авдіївки Донецької області для російських військ стало найбільшим досягненням за дев’ять місяців війни, заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу FOX News, передає УНН.
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Зеленський в інтерв'ю з передової розповів про найбільші перемоги з початку війни з росією і відмовився обговорювати будь-який "план Б" для Сил оборони.
"За ці два роки вони окупували Харківську область і зараз ми перебуваємо в цьому регіоні. Ми розблокували Чорне море, тепер у нас є їхні зернові маршрути тощо, і ми знищили багато кораблів російського флоту", - сказав Зеленський.
Також Президент зазначив, що останній рік був для України "найскладнішим", Однак те, що було зроблено- назвав хорошою роботою.
Зеленський похвалив роботу українських військ і їхні неймовірні успіхи на противагу єдиному досягненню росії - взяттю Авдіївки, що стало найбільшим досягненням за дев'ять місяців для москви.
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