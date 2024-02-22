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Зеленський назвав захоплення Авдіївки найбільшим досягненням росії за 9 місяців війни

Київ • УНН

 • 22558 перегляди

Зеленський заявив в інтерв'ю FOX News, що захоплення Авдіївки в Донецькій області стало найбільшим досягненням росії за дев'ять місяців війни.

Зеленський назвав захоплення Авдіївки найбільшим досягненням росії за 9 місяців війни

Захоплення Авдіївки Донецької області для російських військ стало найбільшим досягненням за дев’ять місяців війни, заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу FOX News, передає УНН.

Деталі

Зеленський в інтерв'ю з передової розповів про найбільші перемоги з початку війни з росією і відмовився обговорювати будь-який "план Б" для Сил оборони.

"За ці два роки вони окупували Харківську область і зараз ми перебуваємо в цьому регіоні. Ми розблокували Чорне море, тепер у нас є їхні зернові маршрути тощо, і ми знищили багато кораблів російського флоту", - сказав Зеленський.

Також Президент зазначив, що останній рік був для України "найскладнішим", Однак те, що було зроблено- назвав хорошою роботою.

Зеленський похвалив роботу українських військ і їхні неймовірні успіхи на противагу єдиному досягненню росії - взяттю Авдіївки, що стало найбільшим досягненням  за дев'ять місяців для москви.

Ворог на Донеччині підтягує резерви і знову активно задіює авіацію – Тарнавський22.02.24, 12:59 • 22689 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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