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Ворог на Донеччині підтягує резерви і знову активно задіює авіацію – Тарнавський

Київ • УНН

 • 22686 перегляди

Противник перегруповується та підтягує резерви в Донецькій області після втрат в Авдіївці, знову активно застосовує авіацію.

Ворог на Донеччині підтягує резерви і знову активно задіює авіацію – Тарнавський

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" армія рф зосередила свою активність на Донеччині. Там ворог після втрат в Авдіївці перегруповується, підтягує резерви та  активно задіює авіацію. Про це у своєму Telegram-каналі заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.  

Деталі

 За його словами, росіяни зосереджують основну активність на Донеччині. Так, на Авдіївському напрямку наші захисники й захисниці за минулу добу відбили 19 атак противника в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

Ворог перегруповується, зазнавши величезних втрат під час авдіївської операції, підтягує резерви, знову активно задіює авіацію. Але й наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції

- написав Тарнавський.

Також Тарнавській повідомив, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районі Роботино, де росіяни намагаються проводити наступальні дії малими штурмовими групами, знову залучаючи квадроцикли. За добу 21 лютого було знищено й пошкоджено три російські квадроцикли.

Загальні втрати ворога становлять: у живій силі - 515 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 46 одиниць (не враховуючи БпЛА). Зокрема, це 4 танки, 14 ББМ, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 20 автомобілів. Нейтралізовано або збито 328 БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили 5 складів боєприпасів ворога

- вказав Тарнавський.

Загалом по операційній зоні ОСУВ "Таврія" агресор завдав 37 авіаударів, вчинив 42 бойових зіткнення та 1270 артобстрілів, 90 разів застосовував дрони-камікадзе.

Армія рф на Оріхівському напрямку намагається перемістити особовий склад на швидкісних квадроциклах - Тарнавський 21.02.24, 15:11 • 26409 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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