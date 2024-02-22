Враг в Донецкой области подтягивает резервы и снова активно задействует авиацию - Тарнавский

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" армия рф сосредоточила свою активность в Донецкой области. Там враг после потерь в Авдеевке перегруппировывается, подтягивает резервы и активно задействует авиацию. Об этом в своем Telegram-канале заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

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По его словам, россияне сосредотачивают основную активность в Донецкой области. Так, на Авдеевском направлении наши защитники и защитницы за минувшие сутки отбили 19 атак противника в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

Враг перегруппировывается, понеся огромные потери во время авдеевской операции, подтягивает резервы, снова активно задействует авиацию. Но и наши войска укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями, создают новые огневые позиции - написал Тарнавский.

Также Тарнавский сообщил, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 8 атак противника в районе Роботино, где россияне пытаются проводить наступательные действия малыми штурмовыми группами, снова привлекая квадроциклы. За сутки 21 февраля были уничтожены и повреждены три российских квадроцикла.

Общие потери врага составляют: в живой силе - 515 человек, в вооружении и военной технике - 46 единиц (не считая БпЛА). В частности, это 4 танка, 14 ББМ, 6 артсистем, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 20 автомобилей. Нейтрализовано или сбито 328 БПЛА различных типов. Также Силы обороны Украины уничтожили 5 складов боеприпасов врага - указал Тарнавский.

Всего по операционной зоне ОСУВ "Таврия" агрессор нанес 37 авиаударов, совершил 42 боевых столкновения и 1270 артобстрелов, 90 раз применял дроны-камикадзе.

Армия рф на Ореховском направлении пытается переместить личный состав на скоростных квадроциклах - Тарнавский