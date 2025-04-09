Ласточкино гнездо

Украинские войска стабилизировали линию обороны на Авдеевском направлении в районе Тоненького, Орловки и Бердичев. россияне неудачно попытались наступать в районах Новомихайловки и Роботино.
Украинские войска отошли от села Ласточкино, чтобы организовать оборону вдоль других населенных пунктов.
По данным DeepState, вражеские войска захватили Ласточкино и пытаются наступать на Северное и Орловку.
За сутки произошло 84 боевых столкновения: рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиаудара и 141 удар из реактивных систем залпового огня, согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Украинские военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады отбили многочисленные атаки российско-террористических войск под Авдеевкой, уничтожив 35 врагов и взяв в плен еще 9.
российские войска перегруппировываются после тяжелых потерь в Авдеевке, подтягивают новые подразделения и при поддержке авиации пытаются продолжить наступление дальше на запад в направлении Ласточкино и соседних населенных пунктов, в то время как украинские войска укрепляют свою оборону.
Противник перегруппировывается и подтягивает резервы в Донецкой области после потерь в Авдеевке, снова активно применяет авиацию.
Президент Зеленский отметил защитников Ласточкино, Новомихайловки, Синьковки и Роботино, которые выдержали мощные российские атаки на своих позициях вблизи этих населенных пунктов.
На Авдеевском направлении российско-террористические войска осуществляют попытки небольших групповых штурмов, но украинские защитники отбили 9 атак и удержали свои позиции.
россияне почти прекратили авиаудары на Таврическом направлении, но активно проводят артиллерийские обстрелы и наземные штурмы с применением химического оружия.
Украинские войска отбили большинство российских атак по всей линии фронта в Бахмуте, Марьинке, Авдеевке и Запорожье в понедельник, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Российские оккупанты зачищают Авдеевку, вероятно, перебрасывая некоторые подразделения в другие районы.
Ситуация в районе ответственности ОСГВ "Таврия" контролируемая, количество случаев применения россиянами дронов-камикадзе остается высоким.
Ситуация на фронте остается стабильной на отдельных участках, но включает бои и вражеские обстрелы на разных направлениях: россияне совершили обстрелы вблизи Авдеевки, Первомайского и Роботино, тогда как украинцы отбили атаки в Белогоровке.
россия нанесла многочисленные ракетные и воздушные удары по всей территории Украины, в то время как украинские войска отбили многочисленные атаки в нескольких регионах.
Украинские защитники отбили более 30 российских атак вокруг Авдеевки, в то время как в городе и прилегающих районах продолжаются ожесточенные бои.
российские войска медленно продвигаются в Авдеевке, что может создать условия, которые заставят украинские войска отступить со своих позиций в городе.