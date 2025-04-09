Ласточкино гнездо

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28523 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки произошло 84 боевых столкновения: рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиаудара и 141 удар из реактивных систем залпового огня, согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Украинские военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады отбили многочисленные атаки российско-террористических войск под Авдеевкой, уничтожив 35 врагов и взяв в плен еще 9.

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Противник перегруппировывается и подтягивает резервы в Донецкой области после потерь в Авдеевке, снова активно применяет авиацию.

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Зеленский поблагодарил защитников Ласточкино, Новомихайловки, Синьковки и Роботино

Президент Зеленский отметил защитников Ласточкино, Новомихайловки, Синьковки и Роботино, которые выдержали мощные российские атаки на своих позициях вблизи этих населенных пунктов.

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Оккупанты пробуют наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении - Лыховий

На Авдеевском направлении российско-террористические войска осуществляют попытки небольших групповых штурмов, но украинские защитники отбили 9 атак и удержали свои позиции.

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На Таврическом направлении россияне четыре раза применили химическое оружие - Тарнавский

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Генштаб: Силы обороны отбили более 70 атак россиян, уничтожили два вражеских самолета и четыре БК

Украинские войска отбили большинство российских атак по всей линии фронта в Бахмуте, Марьинке, Авдеевке и Запорожье в понедельник, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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рф проводит зачистку в Авдеевке и вероятно будут перебрасывать подразделения на другие направления - Лиховой

Российские оккупанты зачищают Авдеевку, вероятно, перебрасывая некоторые подразделения в другие районы.

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Враг пытается проводить наступательные действия на других направлениях, кроме Авдеевского, где количество атак уменьшилось - спикер

Ситуация в районе ответственности ОСГВ "Таврия" контролируемая, количество случаев применения россиянами дронов-камикадзе остается высоким.

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На нескольких участках фронта продолжаются бои и обстрелы, ВСУ держат оборону

Ситуация на фронте остается стабильной на отдельных участках, но включает бои и вражеские обстрелы на разных направлениях: россияне совершили обстрелы вблизи Авдеевки, Первомайского и Роботино, тогда как украинцы отбили атаки в Белогоровке.

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За последние сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 55 авиационных атак, 137 залповых обстрелов

россия нанесла многочисленные ракетные и воздушные удары по всей территории Украины, в то время как украинские войска отбили многочисленные атаки в нескольких регионах.

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Ситуация в Авдеевке: Тарнавский сообщил о пожаре на Коксохиме, эвакуации раненых и пленных

Украинские защитники отбили более 30 российских атак вокруг Авдеевки, в то время как в городе и прилегающих районах продолжаются ожесточенные бои.

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российские войска медленно продвигаются в Авдеевке, что может создать условия, которые заставят украинские войска отступить со своих позиций в городе.

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