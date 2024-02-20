Оккупанты пробуют наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении - Лыховий

Оккупанты пробуют наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Определенные попытки с их стороны наблюдаются, но это другая тактика, чем была задействована в Авдеевке. Это тактика малых штурмовых групп с применением небольшого количества бронетехники. Однако это другие условия, это поле, и здесь наши защитники и защитницы имеют немного больше преимущества на открытой местности. За прошедшие сутки было отражено 9 атак у Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского. Пока это можно воспринимать как "разведку боем", а не как развитие того наступления, которое противник вел в пределах населенного пункта", - рассказал Лиховий.

рф проводит зачистку в Авдеевке и вероятно будут перебрасывать подразделения на другие направления - Лиховой

Дополнение

18 февраля Лыховий сообщал, что россияне активно пытаются развить наступление возле села Ласточкино, что возле Авдеевки. Однако там закрепились значительные Силы обороны и они делают все, что можно, чтобы наступление врага не было развито. Он также заявлял, что враг пытается проводить наступательные действия на других направлениях, кроме Авдеевского, где количество атак уменьшилось.