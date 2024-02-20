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Оккупанты пробуют наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении - Лыховий

Оккупанты пробуют наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении - Лыховий

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 15:15  •  4500 просмотра

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На Авдеевском направлении российско-террористические войска осуществляют попытки небольших групповых штурмов, но украинские защитники отбили 9 атак и удержали свои позиции.

Оккупанты пробуют наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении.  Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.    

"Определенные попытки с их стороны наблюдаются, но это другая тактика, чем была задействована в Авдеевке. Это тактика малых штурмовых групп с применением небольшого количества бронетехники. Однако это другие условия, это поле, и здесь наши защитники и защитницы имеют немного больше преимущества на открытой местности. За прошедшие сутки было отражено 9 атак у Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского. Пока это можно воспринимать как "разведку боем", а не как развитие того наступления, которое противник вел в пределах населенного пункта", - рассказал Лиховий.

рф проводит зачистку в Авдеевке и вероятно будут перебрасывать подразделения на другие направления - Лиховой19 февраля 2024, 12:25 • 23961 просмотр

Дополнение

18 февраля Лыховий сообщал, что россияне активно пытаются развить наступление возле села Ласточкино, что возле Авдеевки. Однако там закрепились значительные Силы обороны и они делают все, что можно, чтобы наступление врага не было развито.  Он также заявлял, что враг пытается проводить наступательные действия на других направлениях, кроме Авдеевского, где количество атак уменьшилось. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
avdiivkaАвдеевка
lastivchyne-hnizdoЛасточкино гнездо
Окупанти пробують наступати малими штурмовими групами на Авдіївському напрямку - Лиховій
Occupants try to advance in small assault groups in the Avdiivka sector - Likhova
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