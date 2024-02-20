Окупанти пробують наступати малими штурмовими групами на Авдіївському напрямку - Лиховій

Окупанти пробують наступати малими штурмовими групами на Авдіївському напрямку. Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Певні спроби з їхнього боку спостерігаються, але це інша тактика, аніж була задіяна в Авдіївці. Це тактика малих штурмових груп із застосуванням невеликої кількості бронетехніки. Однак це інші умови, це поле, і тут наші захисники та захисниці мають трохи більше переваги на відкритій місцевості. Минулої доби було відбито 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського. Поки що це можна сприймати як "розвідку боєм", а не як розвиток того наступу, який противник вів в межах населеного пункту", – розповів Лиховій.

рф проводить зачистку в Авдіївці і ймовірно будуть перекидати підрозділи на інші напрямки - Лиховій

Доповнення

18 лютого Лиховій повідомляв, що росіяни активно намагаються розвинути наступ біля села Ласточкине, що біля Авдіївки. Проте там закріпилися значні Сили оборони й вони роблять все, що можна, щоб наступ ворога не був розвинутий. Він також заявляв, що ворог намагається проводити наступальні дії на інших напрямках, окрім Авдіївського, де кількість атак зменшилася.