Ворог намагається проводити наступальні дії на інших напрямках, окрім Авдіївського, де кількість атак зменшилася - речник

В оперативній зоні ОСУВ "Таврія" ворог намагається проводити певні наступальні дії на дещо інших напрямках, окрім Авдіївського, де кількість атак противника зменшилася. При цьому на Таврійському напрямку стабільно високим залишається застосування росіянами дронів-камікадзе. Загалом ситуація контрольована, противник "зализує рани". Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

В оперативній зоні ОСУВ "Таврія" ситуація контрольована, противник зализує рани. Намагається проводити певні наступальні дії на дещо інших напрямках, крім Авдіївського, де кількість атак противника зменшилася. Так само дещо зменшилася активність ворожої артилерії та ворожої авіації - розповів Лиховій.

Він зазначив, що за минулу добу на всі операційній зоні ОСУВ "Таврія" зафіксовано 26 авіаударів. Лиховій зауважив, що це теж багато, як для всього фронту, але менше ніж попередні дні.

"Зафіксовано 803 обстріли – це десь у двічі менше ніж на найгарячішій фазі Авдіївської оборонної операції. При цьому стабільно високим залишається застосування ворогом дронів-камікадзе. 122 удари дронами-камікадзе, які стають класичним знаряддям в цій війні", - сказав Лиховій.

Доповнення

18 лютого Лиховій повідомляв, що росіяни активно намагаються розвинути наступ біля села Ласточкине, що біля Авдіївки. Проте там закріпилися значні Сили оборони й вони роблять все, що можна, щоб наступ ворога не був розвинутий.