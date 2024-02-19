Враг пытается проводить наступательные действия на других направлениях, кроме Авдеевского, где количество атак уменьшилось - спикер
Ситуация в районе ответственности ОСГВ "Таврия" контролируемая, количество случаев применения россиянами дронов-камикадзе остается высоким.
МИД Германии вызвал российского посла из-за смерти навального
Германия планирует вызвать российского посла в Берлине Сергея Нечаева в знак протеста против смерти Алексея Навального в российской тюрьме.
Атака рф: на Полтавщине попаданий и пострадавших не зафиксировано - ОВА
Во время широкомасштабной воздушной тревоги в Украине председатель Полтавской областной государственной администрации сообщил, что в регионе не было зафиксировано никаких попаданий или жертв.
СБУ о заявлении фсб об "убитом агенте": театральная постановка низкого уровня
СБУ отвергла заявление фсб рф об "убитом агенте", заявив, что такие заявления следует рассматривать лишь как театральные постановки.
В НАТО признали, что Запад был "слишком оптимистичным" относительно войны в Украине в 2023 году
Председатель Военного комитета НАТО заявил, что западные страны были слишком оптимистичными в 2023 году относительно быстрой победы Украины над россией с помощью предоставленного оружия и подготовки, и теперь они должны быть осторожными, чтобы не быть слишком пессимистичными относительно шансов Украины в 2024 году.
Армения не союзник россии в войне против Украины - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Армения не является союзником россии в ее агрессии против Украины и считает, что Алматинская декларация является основой для признания территориальной целостности после распада советского союза.
Италия усиливает сотрудничество с Украиной в сфере страхования экспорта от рисков - Минэкономики
Италия усиливает сотрудничество с Украиной в сфере страхования экспортных рисков и привлечения инвестиций.
Уровень недоверия украинцев к телемарафону превысил показатели доверия к нему - КМИС
Впервые опрос показал, что больше украинцев не доверяют, чем доверяют телемарафону "Единые новости". По состоянию на февраль на февраль 2024 года программе доверяют лишь 36% опрошенных украинцев
ЕС начинает военную операцию в Красном море
ЕС начинает военно-морскую операцию под названием "Aspides" для обеспечения свободы судоходства в Красном море и реагирования на нападения боевиков-хуситов в Йемене.
Есть проблема в боеприпасах, но война переходит в фазу, когда воюют беспилотные средства - Павлюк
Командующий Сухопутных войск Украины заявил, что, хотя боеприпасы являются проблемой, война вступает в фазу, когда беспилотные аппараты воюют и уничтожают около 70% целей.