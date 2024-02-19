Враг пытается проводить наступательные действия на других направлениях, кроме Авдеевского, где количество атак уменьшилось - спикер

В оперативной зоне ОСУВ "Таврия" враг пытается проводить определенные наступательные действия на несколько иных направлениях, кроме Авдеевского, где количество атак противника уменьшилось. При этом на Таврическом направлении стабильно высоким остается применение россиянами дронов-камикадзе. В целом ситуация контролируемая, противник "зализывает раны". Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В оперативной зоне ОСУВ "Таврия" ситуация контролируемая, противник зализывает раны. Пытается проводить определенные наступательные действия на несколько других направлениях, кроме Авдеевского, где количество атак противника уменьшилось. Так же несколько уменьшилась активность вражеской артиллерии и вражеской авиации - рассказал Лиховий.

Он отметил, что за минувшие сутки на все операционной зоне ОСУВ "Таврия" зафиксировано 26 авиаударов. Лиховий отметил, что это тоже много, как для всего фронта, но меньше чем предыдущие дни.

"Зафиксировано 803 обстрела - это где-то в два раза меньше, чем на самой горячей фазе Авдеевской оборонительной операции. При этом стабильно высоким остается применение врагом дронов-камикадзе. 122 удара дронами-камикадзе, которые становятся классическим орудием в этой войне", - сказал Лиховой.

Дополнение

18 февраля Лиховий сообщал, что россияне активно пытаются развить наступление возле села Ласточкино, что возле Авдеевки. Однако там закрепились значительные Силы обороны, и они делают все, что можно, чтобы наступление врага не было развито.