Росіяни намагаються просунутись в районі села Ласточкине: минулої доби наші захисники відбили там 14 атак

Росіяни активно намагаються розвинути наступ біля села Ласточкине, що біля Авдіївки. Проте там закріпилися значні Сили оборони й вони роблять все, що можна, щоб наступ ворога не був розвинутий. Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Авдіївка на підставі цифр, які були оприлюдненні свою місію виконала. Вона зв'язала величезне угруповування російських військ до якого підводилися все нові й нові резерви – це означало, що росіяни не могли посилювати або розширювати штурмові дії на інших напрямках. Це означало, що тут нищиться велика кількість їхньої бронетехніки, інших озброєнь. Саме Авдіївці мають завдячувати своїм відносним звісно спокоєм інші міста ближче до лінії фронту й навіть далеко в тилу. - сказав Лиховій.

На запитання, чи вдалося Силам оборони після виходу з Авдіївки закріпитися на нових рубежах, Лиховій відповів: "Так. Відбулося закріплення на нових позиціях, вони додатково обладнуються, фортифікуються. Наступні рубежі оборони, Збройні Сили та інші складові Сил оборони готові до можливих інших наступальних дій противника й вони вже на жаль відбуваються".

За його словами, наприклад, за минулу добу було відбито 14 атак російських окупантів біля села Ласточкине, яке розташоване на захід від Авдіївки.

Ця цифра яка показує, що ворог активно намагається розвинути наступ, але там закріпилися наші значні сили й вони роблять все, що можна, щоб цей наступ ворога не був розвинутий. - зазначив Лиховій.

Доповнення

На Авдіївському напрямку окупанти втратили 47 186 осіб за 4 місяці.