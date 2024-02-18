На Авдіївському напрямку окупанти втратили 47 186 осіб за 4 місяці - Тарнавський
Київ • УНН
За 4 місяці українські захисники завдали величезних втрат російським військам на Авдіївському напрямку, вбивши 47 186 військовослужбовців та знищивши 364 танки.
За 4 місяці активної оборони на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали 47 186 осіб та 364 танків, повідомив у неділю командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
За його словами, на Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій.
За 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали:
- особового складу – 47 186 осіб
- танки – 364
- артилерійські системи – 248
- бойові бронемашини – 748
- літаки – 5
рф захопила Авдіївку, тому що вперше змогла встановити перевагу в повітрі - ISW18.02.24, 11:16 • 37429 переглядiв
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський, говорячи про втрати українських військових та російських окупантів в Авдіївці, зазначив, що вони становили один до семи - смерть одного українця дорівнювала смерті семи росіян.