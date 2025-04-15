За минулу добу на Таврійському напрямку відбулося 56 бойових зіткнень, втрати противника склали 408 осіб особового складу та 32 одиниці озброєння і військової техніки.
За минулу добу на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували понад 380 російських окупантів, знищили 45 одиниць військової техніки, 1 склад з боєприпасами та 5 інших важливих об'єктів противника.
На Таврійському напрямку Збройні Сили України відбили 45 російських атак, знищили 47 одиниць російської військової техніки, зокрема 1 танк, 10 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 2 зенітно-ракетні комплекси, 21 автомобіль, а також ліквідували 392 російських окупантів.
За минулу добу на Таврійському напрямку українські війська знищили понад 300 російських окупантів та 65 одиниць військової техніки, зокрема 12 танків, 17 бронемашин, 5 артилерійських систем та 1 реактивну систему залпового вогню, повідомив генерал-бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Ситуація на Таврійському напрямку залишається складною, але контрольованою: вчора відбулося 45 бойових зіткнень, що становить 2/3 бойових дій на всьому російсько-українському фронті.
Сили оборони України відбили 21 російську атаку на Авдіївському напрямку, 20 - на Новопавлівському та 16 штурмів на Роботинському виступі на Оріхівському напрямках, знищивши та поранивши 389 російських окупантів, а також ліквідувавши 54 одиниці ворожої техніки.
На Таврійському напрямку українські військові знищили командний пункт противника та ліквідували понад 500 російських військовослужбовців.
Утримуючи оборону на Таврійському напрямку, українські військові знищили 5 важливих ворожих об'єктів.
За даними українських військових, російські війська застосували сльозогінний газ та іншу хімічну зброю проти українських військ понад 1 000 разів.
Українські війська запобігли втратам рубежів, районів та позицій та знищили 4 склади боєприпасів, завдавши при цьому понад 400 втрат російським військам на Таврійському напрямку.
На Таврійському напрямку українські захисники відбили 53 російські атаки, знищивши 336 російських військовослужбовців та 38 одиниць військової техніки.
Українські військові розгромили елітну російську штурмову групу в Авдіївці за допомогою ударних безпілотників та бойових машин "Бредлі", зупинивши наступ ворога.
Російські військові посилили обстріли на Авдіївському напрямку, досягнувши певних локальних успіхів, але українські війська подекуди повертають втрачені позиції.
Головнокомандувач Збройних Сил України відвідав передові позиції на Авдіївському та Курахівському напрямках, де перевірив роботу зв'язку та пунктів управління підрозділів.
російсько-окупаційні війська зосередили зусилля на Авдіївському напрямку, безрезультатно намагаючись штурмувати позиції Збройних сил України.
За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, за минулу добу українські військові на Таврійському напрямку знищили понад 560 російських окупантів та взяли в полон 11 осіб, а також знищили 38 одиниць техніки та 358 безпілотників.
Українські десантники з 79-ї аеромобільної бригади за минулий тиждень знищили 30 танків та 104 одиниці бронетехніки російських військ поблизу Новомихайлівки на Таврійському напрямку, проце відеом прозвітував командир оперативно-тактичного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський.
Українські війська стабілізували лінію оборони на Авдіївському напрямку в районі Тоненького, Орлівки та Бердичів. росіянв невдало спробували наступати у районах Новомихайлівки та Роботиного.
росіяни цілодобово продовжують наступальні дії під Авдіївкою, зосереджуючись на лінії Бердичів-Орлівка та в районі Красногорівки.
Українські оператори безпілотників з 1-ї окремої танкової Сіверської бригади за тиждень знищили десять російських безпілотників на Запорізькому напрямку.
Російсько-окупаційні війська збільшили кількість наземних штурмів до рекордного рівня за останні два тижні на Таврійському напрямку, повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".
За минулу добу у боях на Таврійському напрямку українські захисники знищили понад 300 російських військових та десятки одиниць техніки.
За минулу добу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Таврія" українські військові знищили понад 300 російських військовослужбовців та десятки одиниць військової техніки та озброєння, повідомив генерал-бригадний генерал Олександр Тарнавський.
На Таврійському напрямку українські військові знищили дві важливі ворожі цілі та взяли в полон півдесятка окупантів, завдавши при цьому понад 500 втрат.
Ситуація біля Вугледара у Донецькій області залишається контрольованою.
Противник перегруповується та підтягує резерви в Донецькій області після втрат в Авдіївці, знову активно застосовує авіацію.
З початку 2024 року на Таврійському напрямку українські війська знищили понад 210 ворожих танків.
Спроби росіян перекинути війська на квадроциклах на Оріхівському напрямку не увінчалися успіхом.
Російський окупант та блогер, який розкрив інформацію про втрати росії в 16 000 солдатів під час штурму Авдіївки, як повідомляється, наклав на себе руки після того, як його соратники почали переслідувати його.
На Таврійському напрямку українські військові знищили до роти російських морських піхотинців та військову техніку.