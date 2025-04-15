Олександр Тарнавський

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23009 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133327 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130370 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 131434 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194637 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77186 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164350 перегляди

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Новини по темi

На Таврійському напрямку ситуація напружена, але контрольована, за добу відбулось 56 бойових зіткнень - Тарнавський

За минулу добу на Таврійському напрямку відбулося 56 бойових зіткнень, втрати противника склали 408 осіб особового складу та 32 одиниці озброєння і військової техніки.

Війна • 14 березня, 08:35 • 29022 перегляди

Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 5 важливих об’єктів ворога та 45 одиниць військової техніки окупантів - Тарнавський

За минулу добу на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували понад 380 російських окупантів, знищили 45 одиниць військової техніки, 1 склад з боєприпасами та 5 інших важливих об'єктів противника.

Війна • 13 березня, 12:09 • 21501 перегляди

Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук" на Запорізькому напрямку - Тарнавський

На Таврійському напрямку Збройні Сили України відбили 45 російських атак, знищили 47 одиниць російської військової техніки, зокрема 1 танк, 10 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 2 зенітно-ракетні комплекси, 21 автомобіль, а також ліквідували 392 російських окупантів.

Війна • 11 березня, 13:38 • 20886 перегляди

На Таврійському напрямку Сили оборони уразили російський ЗРГК “Панцир-С1” - Тарнавський

За минулу добу на Таврійському напрямку українські війська знищили понад 300 російських окупантів та 65 одиниць військової техніки, зокрема 12 танків, 17 бронемашин, 5 артилерійських систем та 1 реактивну систему залпового вогню, повідомив генерал-бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Війна • 10 березня, 11:05 • 38288 перегляди

На Таврійському напрямку оперативна обстановка складна, але контрольована, минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень - Тарнавський

Ситуація на Таврійському напрямку залишається складною, але контрольованою: вчора відбулося 45 бойових зіткнень, що становить 2/3 бойових дій на всьому російсько-українському фронті.

Війна • 9 березня, 12:39 • 32401 перегляди

На Таврійському напрямку обстановка залишається складною, але контрольованою, ворог активізувався біля Роботиного - Тарнавський

Сили оборони України відбили 21 російську атаку на Авдіївському напрямку, 20 - на Новопавлівському та 16 штурмів на Роботинському виступі на Оріхівському напрямках, знищивши та поранивши 389 російських окупантів, а також ліквідувавши 54 одиниці ворожої техніки.

Війна • 7 березня, 11:59 • 24168 перегляди

Сили оборони на Таврійському напрямку знищили командний пункт ворога та ліквідували понад пів тисячі окупантів - Тарнавський

На Таврійському напрямку українські військові знищили командний пункт противника та ліквідували понад 500 російських військовослужбовців.

Війна • 6 березня, 12:41 • 28184 перегляди

На Таврійському напрямку ЗСУ тримають оборону, знищили 5 важливих об'єктів ворога - Тарнавський

Утримуючи оборону на Таврійському напрямку, українські військові знищили 5 важливих ворожих об'єктів.

Війна • 5 березня, 11:18 • 22846 перегляди

росіяни понад тисячу разів застосували хімічну зброю проти Сил оборони

За даними українських військових, російські війська застосували сльозогінний газ та іншу хімічну зброю проти українських військ понад 1 000 разів.

Війна • 4 березня, 15:17 • 20816 перегляди

На Таврійському напрямку втрат рубежів, районів та позицій не допущено - Тарнавський

Українські війська запобігли втратам рубежів, районів та позицій та знищили 4 склади боєприпасів, завдавши при цьому понад 400 втрат російським військам на Таврійському напрямку.

Війна • 4 березня, 12:59 • 20167 перегляди

За добу на Таврійському напрямку відбили понад півсотні атак росіян - Тарнавський

На Таврійському напрямку українські захисники відбили 53 російські атаки, знищивши 336 російських військовослужбовців та 38 одиниць військової техніки.

Війна • 2 березня, 13:18 • 26833 перегляди

Сили оборони ліквідували елітну штурмову групу окупантів на Авдіївському напрямку

Українські військові розгромили елітну російську штурмову групу в Авдіївці за допомогою ударних безпілотників та бойових машин "Бредлі", зупинивши наступ ворога.

Війна • 1 березня, 19:46 • 27766 перегляди

На Авдіївському напрямку ворог має деякі локальні успіхи, втім ЗСУ подекуди відновлюють втрачені позиції - Тарнавський

Російські військові посилили обстріли на Авдіївському напрямку, досягнувши певних локальних успіхів, але українські війська подекуди повертають втрачені позиції.

Війна • 1 березня, 10:48 • 37131 перегляди

Сирський перевірив злагодженість та взаємодію підрозділів на Авдіївському та Курахівському напрямках

Головнокомандувач Збройних Сил України відвідав передові позиції на Авдіївському та Курахівському напрямках, де перевірив роботу зв'язку та пунктів управління підрозділів.

Війна • 29 лютого, 16:57 • 27629 перегляди

росіяни намагаються пробити українську оборону на Авдіївському напрямку - Тарнавський

російсько-окупаційні війська зосередили зусилля на Авдіївському напрямку, безрезультатно намагаючись штурмувати позиції Збройних сил України.

Війна • 29 лютого, 16:06 • 25253 перегляди

На Таврійському напрямку за добу ліквідовано 561 окупанта, 11 росіян взято у полон - Тарнавський

За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, за минулу добу українські військові на Таврійському напрямку знищили понад 560 російських окупантів та взяли в полон 11 осіб, а також знищили 38 одиниць техніки та 358 безпілотників.

Війна • 28 лютого, 10:10 • 22550 перегляди

Таврійський напрям: Тарнавський показав як ДШВ ЗСУ випалюють техніку росіян біля Новомихайлівки

Українські десантники з 79-ї аеромобільної бригади за минулий тиждень знищили 30 танків та 104 одиниці бронетехніки російських військ поблизу Новомихайлівки на Таврійському напрямку, проце відеом прозвітував командир оперативно-тактичного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський.

Війна • 27 лютого, 21:57 • 30156 перегляди

ЗСУ стабілізували лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів - Тарнавський

Українські війська стабілізували лінію оборони на Авдіївському напрямку в районі Тоненького, Орлівки та Бердичів. росіянв невдало спробували наступати у районах Новомихайлівки та Роботиного.

Війна • 27 лютого, 13:54 • 24149 перегляди

"І вдень, і вночі": ворог активно наступає під Авдіївкою - Жорін

росіяни цілодобово продовжують наступальні дії під Авдіївкою, зосереджуючись на лінії Бердичів-Орлівка та в районі Красногорівки.

Війна • 27 лютого, 12:04 • 23138 перегляди

Запорізький напрямок: українські дрони знищили 10 російських квадроциклів

Українські оператори безпілотників з 1-ї окремої танкової Сіверської бригади за тиждень знищили десять російських безпілотників на Запорізькому напрямку.

Війна • 26 лютого, 15:14 • 27551 перегляди

Україна посилює лінію оборони на Авдіївському напрямку - Тарнавський

Російсько-окупаційні війська збільшили кількість наземних штурмів до рекордного рівня за останні два тижні на Таврійському напрямку, повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Війна • 26 лютого, 12:07 • 26056 перегляди

У зоні ОСУВ “Таврія” ворог втратив десятки одиниць техніки та майже 300 осіб за добу

За минулу добу у боях на Таврійському напрямку українські захисники знищили понад 300 російських військових та десятки одиниць техніки.

Війна • 25 лютого, 11:56 • 23298 перегляди

На Донеччині Сили оборони знищили російський "Солнцепьок", окупанти знову застосували хімічну зброю - Тарнавський

За минулу добу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Таврія" українські військові знищили понад 300 російських військовослужбовців та десятки одиниць військової техніки та озброєння, повідомив генерал-бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Війна • 24 лютого, 11:38 • 28882 перегляди

Сили оборони на Таврійському напрямку знищили два важливих об'єкта ворога - Тарнавський

На Таврійському напрямку українські військові знищили дві важливі ворожі цілі та взяли в полон півдесятка окупантів, завдавши при цьому понад 500 втрат.

Війна • 23 лютого, 09:29 • 29500 перегляди
Ексклюзив

Лиховій про ситуацію біля Вугледара: контрольована

Ситуація біля Вугледара у Донецькій області залишається контрольованою.

Війна • 22 лютого, 11:52 • 250465 перегляди

Ворог на Донеччині підтягує резерви і знову активно задіює авіацію – Тарнавський

Противник перегруповується та підтягує резерви в Донецькій області після втрат в Авдіївці, знову активно застосовує авіацію.

Війна • 22 лютого, 10:59 • 22689 перегляди

Сили оборони знищили понад 210 ворожих танків на Таврійському напрямку з початку року

З початку 2024 року на Таврійському напрямку українські війська знищили понад 210 ворожих танків.

Війна • 21 лютого, 14:14 • 18307 перегляди

Армія рф на Оріхівському напрямку намагається перемістити особовий склад на швидкісних квадроциклах - Тарнавський

Спроби росіян перекинути війська на квадроциклах на Оріхівському напрямку не увінчалися успіхом.

Війна • 21 лютого, 13:11 • 26409 перегляди

російський "воєнкор", який оприлюднив втрати рф у Авдіївці, наклав на себе руки - ЗМІ

Російський окупант та блогер, який розкрив інформацію про втрати росії в 16 000 солдатів під час штурму Авдіївки, як повідомляється, наклав на себе руки після того, як його соратники почали переслідувати його.

Війна • 21 лютого, 10:25 • 27911 перегляди

Як Сили оборони нищать ворога на Таврійському напрямку: в ОСУВ "Таврія" показали відео

На Таврійському напрямку українські військові знищили до роти російських морських піхотинців та військову техніку.

Війна • 20 лютого, 12:33 • 25769 перегляди