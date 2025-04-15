Олександр Тарнавський

російський "воєнкор", який оприлюднив втрати рф у Авдіївці, наклав на себе руки - ЗМІ

Російський окупант та блогер, який розкрив інформацію про втрати росії в 16 000 солдатів під час штурму Авдіївки, як повідомляється, наклав на себе руки після того, як його соратники почали переслідувати його.