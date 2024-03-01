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На Авдіївському напрямку ворог має деякі локальні успіхи, втім ЗСУ подекуди відновлюють втрачені позиції - Тарнавський

Київ • УНН

 • 37131 перегляди

Російські військові посилили обстріли на Авдіївському напрямку, досягнувши певних локальних успіхів, але українські війська подекуди повертають втрачені позиції.

На Авдіївському напрямку ворог має деякі локальні успіхи, втім ЗСУ подекуди відновлюють втрачені позиції - Тарнавський

російські військові збільшили інтенсивність обстрілів на Авдіївському напрямку, кидають в бій нові резерви, тому мають деякі локальні успіхи. Однак Сили оборони подекуди відновлюють втрачені позиції. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.

Деталі 

На Авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах, нарощує чисельність штурмових груп - аж до батальйонно-тактичної групи, кидає в дій нові резерви, відтак має деякі локальні успіхи

- написав Тарнавський у соцмережах.

Втім він зазначив, що оперативна обстановка є динамічною. "Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, подекуди відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, спостережні пункти", - заявив Тарнавський. 

За його словами, за минулу добу на Авдіївському напрямку наші захисники й захисниці відбили 25 атак ворога, на Новопавлівському напрямку - 30, на Оріхівському напрямку - 1 атаку.

Загалом за минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали 36 авіаударів, вчинив 56 бойових зіткнень, 1074 обстріли та 118 ударів дронів-камікадзе.

Загальні втрати ворога у живій силі, вбитими і пораненими, склали 319 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 5 танків, 13 бойових бронемашин, 2 артсистеми, 11 автомобілів, 2 засоби ППО, 3 одиниці спецтехніки. 

Нейтралізовано або знищено 278 278 БпЛА різних типів. Серед іншого, уражено ворожий бліндаж, вказав Тарнавський. 

Доповнення 

29 лютого Олександр Тарнавський повідомляв, що російсько-окупаційні війська зосередили зусилля на Авдіївському напрямку. 

Тетяна Краєвська

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