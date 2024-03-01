На Авдіївському напрямку ворог має деякі локальні успіхи, втім ЗСУ подекуди відновлюють втрачені позиції - Тарнавський
Київ • УНН
Російські військові посилили обстріли на Авдіївському напрямку, досягнувши певних локальних успіхів, але українські війська подекуди повертають втрачені позиції.
російські військові збільшили інтенсивність обстрілів на Авдіївському напрямку, кидають в бій нові резерви, тому мають деякі локальні успіхи. Однак Сили оборони подекуди відновлюють втрачені позиції. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
Деталі
На Авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах, нарощує чисельність штурмових груп - аж до батальйонно-тактичної групи, кидає в дій нові резерви, відтак має деякі локальні успіхи
Втім він зазначив, що оперативна обстановка є динамічною. "Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, подекуди відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, спостережні пункти", - заявив Тарнавський.
За його словами, за минулу добу на Авдіївському напрямку наші захисники й захисниці відбили 25 атак ворога, на Новопавлівському напрямку - 30, на Оріхівському напрямку - 1 атаку.
Загалом за минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали 36 авіаударів, вчинив 56 бойових зіткнень, 1074 обстріли та 118 ударів дронів-камікадзе.
Загальні втрати ворога у живій силі, вбитими і пораненими, склали 319 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 5 танків, 13 бойових бронемашин, 2 артсистеми, 11 автомобілів, 2 засоби ППО, 3 одиниці спецтехніки.
Нейтралізовано або знищено 278 278 БпЛА різних типів. Серед іншого, уражено ворожий бліндаж, вказав Тарнавський.
Доповнення
29 лютого Олександр Тарнавський повідомляв, що російсько-окупаційні війська зосередили зусилля на Авдіївському напрямку.