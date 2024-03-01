На Авдеевском направлении враг имеет некоторые локальные успехи, впрочем ВСУ кое-где восстанавливают утраченные позиции - Тарнавский

российские военные увеличили интенсивность обстрелов на Авдеевском направлении, бросают в бой новые резервы, поэтому имеют некоторые локальные успехи. Однако Силы обороны кое-где восстанавливают утраченные позиции. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Детали

На Авдеевском направлении противник увеличивает интенсивность артиллерийских обстрелов, имеет значительное преимущество в боеприпасах, наращивает численность штурмовых групп - вплоть до батальонно-тактической группы, бросает в действий новые резервы, поэтому имеет некоторые локальные успехи - написал Тарнавский в соцсетях.

Впрочем, он отметил, что оперативная обстановка является динамичной. "Силы обороны продолжают ведение оборонительной операции, иногда восстанавливают утраченные позиции, выставляют дополнительные позиции отделений, огневые позиции, наблюдательные пункты", - заявил Тарнавский.

По его словам, за минувшие сутки на Авдеевском направлении наши защитники и защитницы отбили 25 атак врага, на Новопавловском направлении - 30, на Ореховском направлении - 1 атаку.

Всего за минувшие сутки в операционной зоне ОСУВ "Таврия" россияне нанесли 36 авиаударов, совершили 56 боевых столкновений, 1074 обстрела и 118 ударов дронов-камикадзе.

Общие потери врага в живой силе, убитыми и ранеными, составили 319 человек, в вооружении и военной технике - 5 танков, 13 боевых бронемашин, 2 артсистемы, 11 автомобилей, 2 средства ПВО, 3 единицы спецтехники.

Нейтрализовано или уничтожено 278 278 БпЛА различных типов. Среди прочего, поражен вражеский блиндаж, указал Тарнавский.

Дополнение

29 февраля Александр Тарнавский сообщал, что российско-оккупационные войска сосредоточили усилия на Авдеевском направлении.