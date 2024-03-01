На Авдеевском направлении враг имеет некоторые локальные успехи, впрочем ВСУ кое-где восстанавливают утраченные позиции - Тарнавский
Киев • УНН
Российские военные усилили обстрелы на Авдеевском направлении, достигнув определенных локальных успехов, но украинские войска кое-где возвращают утраченные позиции.
российские военные увеличили интенсивность обстрелов на Авдеевском направлении, бросают в бой новые резервы, поэтому имеют некоторые локальные успехи. Однако Силы обороны кое-где восстанавливают утраченные позиции. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.
Детали
На Авдеевском направлении противник увеличивает интенсивность артиллерийских обстрелов, имеет значительное преимущество в боеприпасах, наращивает численность штурмовых групп - вплоть до батальонно-тактической группы, бросает в действий новые резервы, поэтому имеет некоторые локальные успехи
Впрочем, он отметил, что оперативная обстановка является динамичной. "Силы обороны продолжают ведение оборонительной операции, иногда восстанавливают утраченные позиции, выставляют дополнительные позиции отделений, огневые позиции, наблюдательные пункты", - заявил Тарнавский.
По его словам, за минувшие сутки на Авдеевском направлении наши защитники и защитницы отбили 25 атак врага, на Новопавловском направлении - 30, на Ореховском направлении - 1 атаку.
Всего за минувшие сутки в операционной зоне ОСУВ "Таврия" россияне нанесли 36 авиаударов, совершили 56 боевых столкновений, 1074 обстрела и 118 ударов дронов-камикадзе.
Общие потери врага в живой силе, убитыми и ранеными, составили 319 человек, в вооружении и военной технике - 5 танков, 13 боевых бронемашин, 2 артсистемы, 11 автомобилей, 2 средства ПВО, 3 единицы спецтехники.
Нейтрализовано или уничтожено 278 278 БпЛА различных типов. Среди прочего, поражен вражеский блиндаж, указал Тарнавский.
Дополнение
29 февраля Александр Тарнавский сообщал, что российско-оккупационные войска сосредоточили усилия на Авдеевском направлении.
На Авдеевском направлении враг имеет некоторые локальные успехи, впрочем ВСУ кое-где восстанавливают утраченные позиции - Тарнавский
Российские военные усилили обстрелы на Авдеевском направлении, достигнув определенных локальных успехов, но украинские войска кое-где возвращают утраченные позиции.
Украина прошла зиму на газе собственной добычи - Чернышов
Глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году Украине впервые удалось пройти зиму, пользуясь только газом собственной добычи.
В Киеве мужчина в балаклаве ворвался в банк: избил сотрудника и обокрал сейф
Мужчина в балаклаве ворвался в банк в Киеве, избил сотрудника, чтобы заставить его открыть сейф, и ограбил около 24 тысяч гривен.
"Ядерную войну невозможно выиграть или вести": Китай ответил на ядерные запугивания путина
Китай призывает ядерные державы поддерживать стратегическую стабильность и решать вопросы путем диалога в ответ на ядерные угрозы птина.
15 лет тюрьмы получил агент фсб, который под видом инструктора бывал на полигонах и собирал данные о размещении складов
Агента фсб, который шпионил на украинских военных полигонах под видом инструктора, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену и незаконное хранение боеприпасов.
россия привлекла к спецоперации "Майдан-3" суркова и кириенко - Юсов
россия поручила бывшему помощнику путина владиславу суркову и заместителю главы администрации кремля сергею кириенко распространять российское влияние в Украине и дестабилизировать ситуацию в стране.
Компания МХП запустила новый премиумбренд "Супер Філео"
МХП запустила новый премиумбренд "Супер Філео".
Фонд гарантирования вкладов нарушает права акционеров "Конкорда" - совладелица банка Соседка
Фонд гарантирования вкладов нарушил права акционеров банка "Конкорд" - на справедливый суд и доступ к информации.
В Бангладеш горел торговый центр: погибли по меньшей мере 43 человека
В результате пожара в шестиэтажном торговом центре в столице Бангладеш ночью погибли по меньшей мере 45 человек, десятки получили ранения.
Законопроекта о мобилизации в предварительной повестке дня на следующую пленарную неделю нет - Железняк
По словам народного депутата Ярослава Железняка, в предварительную повестку дня следующей пленарной недели парламента не включены законопроекты о мобилизации и отчет главы СБУ о прослушивании журналистов.