За минувшие сутки на Таврическом направлении произошло 56 боевых столкновений, потери противника составили 408 человек личного состава и 32 единицы вооружения и военной техники.
За минувшие сутки на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более 380 российских оккупантов, уничтожили 45 единиц военной техники, 1 склад с боеприпасами и 5 других важных объектов противника.
На Таврическом направлении Вооруженные Силы Украины отбили 45 российских атак, уничтожили 47 единиц российской военной техники.
За минувшие сутки на Таврическом направлении украинские войска уничтожили более 300 российских оккупантов и 65 единиц военной техники, в том числе 12 танков, 17 бронемашин, 5 артиллерийских систем и 1 реактивную систему залпового огня, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.
Ситуация на Таврическом направлении остается сложной, но контролируемой: вчера произошло 45 боевых столкновений, что составляет 2/3 боевых действий на всем российско-украинском фронте.
Силы обороны Украины отбили 21 российскую атаку на Авдеевском направлении, 20 - на Новопавловском и 16 штурмов на Роботинском выступе на Ореховском направлениях, уничтожив и ранив 389 российских оккупантов, а также ликвидировав 54 единицы вражеской техники.
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили командный пункт противника и ликвидировали более 500 российских военнослужащих.
Удерживая оборону на Таврическом направлении, украинские военные уничтожили 5 важных вражеских объектов.
По данным украинских военных, российские войска применили слезоточивый газ и другое химическое оружие против украинских войск более 1 000 раз.
Украинские войска не допустили потери рубежей, районов и позиций и уничтожили 4 склада боеприпасов, нанеся при этом более 400 потерь российским войскам на Таврическом направлении.
На Таврическом направлении украинские защитники отбили 53 российские атаки, уничтожив 336 российских военнослужащих и 38 единиц военной техники.
Украинские военные разгромили элитную российскую штурмовую группу в Авдеевке с помощью ударных беспилотников и боевых машин "Брэдли", остановив наступление врага.
Российские военные усилили обстрелы на Авдеевском направлении, достигнув определенных локальных успехов, но украинские войска кое-где возвращают утраченные позиции.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетил передовые позиции на Авдеевском и Кураховском направлениях, где проверил работу связи и пунктов управления подразделений.
российско-оккупационные войска сосредоточили усилия на Авдеевском направлении, безрезультатно пытаясь штурмовать позиции Вооруженных сил Украины.
По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, за минувшие сутки украинские военные на Таврическом направлении уничтожили более 560 российских оккупантов и взяли в плен 11 человек, а также уничтожили 38 единиц техники и 358 беспилотников.
Украинские десантники из 79-й аэромобильной бригады за прошедшую неделю уничтожили 30 танков и 104 единицы бронетехники российских войск вблизи Новомихайловки на Таврическом направлении, о чем сообщил на видео командир оперативно-тактической группировки "Таврия" Александр Тарнавский.
Украинские войска стабилизировали линию обороны на Авдеевском направлении в районе Тоненького, Орловки и Бердичев. россияне неудачно попытались наступать в районах Новомихайловки и Роботино.
россияне круглосуточно продолжают наступательные действия под Авдеевкой, сосредотачиваясь на линии Бердичев-Орловка и в районе Красногоровки.
Украинские операторы беспилотников из 1-й отдельной танковой Северской бригады за неделю уничтожили десять российских беспилотников на Запорожском направлении.
Российско-оккупационные войска увеличили количество наземных штурмов до рекордного уровня за последние две недели на Таврическом направлении, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".
За минувшие сутки в боях на Таврическом направлении украинские защитники уничтожили более 300 российских военных и десятки единиц техники.
За минувшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Таврия" украинские военные уничтожили более 300 российских военнослужащих и десятки единиц военной техники и вооружения, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили две важные вражеские цели и взяли в плен полдесятка оккупантов, нанеся при этом более 500 потерь.
Ситуация возле Угледара в Донецкой области остается контролируемой.
Противник перегруппировывается и подтягивает резервы в Донецкой области после потерь в Авдеевке, снова активно применяет авиацию.
Попытки россиян перебросить войска на квадроциклах на Ореховском направлении не увенчались успехом.
Российский оккупант и блогер, который раскрыл информацию о потерях россии в 16 000 солдат во время штурма Авдеевки, как сообщается, покончил с собой после того, как его соратники начали преследовать его.
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили до роты российских морских пехотинцев и военную технику.
россияне почти прекратили авиаудары на Таврическом направлении, но активно проводят артиллерийские обстрелы и наземные штурмы с применением химического оружия.