Александр Тарнавский

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26488 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 37099 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 45101 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 52551 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 65030 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55487 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55004 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117924 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81385 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224917 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.8м/с
56%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84436 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18300 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15203 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14057 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15710 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84538 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117924 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224917 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402207 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394737 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10489 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14128 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15282 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18366 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74763 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Александр Тарнавский

Новости по теме

На Таврическом направлении ситуация напряженная, но контролируемая, за сутки произошло 56 боевых столкновений - Тарнавский

За минувшие сутки на Таврическом направлении произошло 56 боевых столкновений, потери противника составили 408 человек личного состава и 32 единицы вооружения и военной техники.

Война • 14 марта, 08:35 • 29022 просмотра

Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 5 важных объектов врага и 45 единиц военной техники оккупантов - Тарнавский

За минувшие сутки на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более 380 российских оккупантов, уничтожили 45 единиц военной техники, 1 склад с боеприпасами и 5 других важных объектов противника.

Война • 13 марта, 12:09 • 21501 просмотра

Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении - Тарнавский

На Таврическом направлении Вооруженные Силы Украины отбили 45 российских атак, уничтожили 47 единиц российской военной техники.

Война • 11 марта, 13:38 • 20886 просмотра

На Таврическом направлении Силы обороны поразили российский ЗРГК "Панцирь-С1" - Тарнавский

За минувшие сутки на Таврическом направлении украинские войска уничтожили более 300 российских оккупантов и 65 единиц военной техники, в том числе 12 танков, 17 бронемашин, 5 артиллерийских систем и 1 реактивную систему залпового огня, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.

Война • 10 марта, 11:05 • 38288 просмотра

На Таврическом направлении оперативная обстановка сложная, но контролируемая, за прошедшие сутки состоялось 45 боевых столкновений - Тарнавский

Ситуация на Таврическом направлении остается сложной, но контролируемой: вчера произошло 45 боевых столкновений, что составляет 2/3 боевых действий на всем российско-украинском фронте.

Война • 9 марта, 12:39 • 32401 просмотра

На Таврическом направлении обстановка остается сложной, но контролируемой, враг активизировался возле Роботино - Тарнавский

Силы обороны Украины отбили 21 российскую атаку на Авдеевском направлении, 20 - на Новопавловском и 16 штурмов на Роботинском выступе на Ореховском направлениях, уничтожив и ранив 389 российских оккупантов, а также ликвидировав 54 единицы вражеской техники.

Война • 7 марта, 11:59 • 24168 просмотра

Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили командный пункт врага и ликвидировали более полутысячи оккупантов - Тарнавский

На Таврическом направлении украинские военные уничтожили командный пункт противника и ликвидировали более 500 российских военнослужащих.

Война • 6 марта, 12:41 • 28184 просмотра

На Таврическом направлении ВСУ держат оборону, уничтожили 5 важных объектов врага - Тарнавский

Удерживая оборону на Таврическом направлении, украинские военные уничтожили 5 важных вражеских объектов.

Война • 5 марта, 11:18 • 22846 просмотра

россияне более тысячи раз применили химическое оружие против Сил обороны

По данным украинских военных, российские войска применили слезоточивый газ и другое химическое оружие против украинских войск более 1 000 раз.

Война • 4 марта, 15:17 • 20816 просмотра

На Таврическом направлении потерь рубежей, районов и позиций не допущено - Тарнавский

Украинские войска не допустили потери рубежей, районов и позиций и уничтожили 4 склада боеприпасов, нанеся при этом более 400 потерь российским войскам на Таврическом направлении.

Война • 4 марта, 12:59 • 20167 просмотра

За сутки на Таврическом направлении отбили более полусотни атак россиян - Тарнавский

На Таврическом направлении украинские защитники отбили 53 российские атаки, уничтожив 336 российских военнослужащих и 38 единиц военной техники.

Война • 2 марта, 13:18 • 26833 просмотра

Силы обороны ликвидировали элитную штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении

Украинские военные разгромили элитную российскую штурмовую группу в Авдеевке с помощью ударных беспилотников и боевых машин "Брэдли", остановив наступление врага.

Война • 1 марта, 19:46 • 27766 просмотра

На Авдеевском направлении враг имеет некоторые локальные успехи, впрочем ВСУ кое-где восстанавливают утраченные позиции - Тарнавский

Российские военные усилили обстрелы на Авдеевском направлении, достигнув определенных локальных успехов, но украинские войска кое-где возвращают утраченные позиции.

Война • 1 марта, 10:48 • 37131 просмотра

Сырский проверил слаженность и взаимодействие подразделений на Авдеевском и Кураховском направлениях

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетил передовые позиции на Авдеевском и Кураховском направлениях, где проверил работу связи и пунктов управления подразделений.

Война • 29 февраля, 16:57 • 27629 просмотра

россияне пытаются пробить украинскую оборону на Авдеевском направлении - Тарнавский

российско-оккупационные войска сосредоточили усилия на Авдеевском направлении, безрезультатно пытаясь штурмовать позиции Вооруженных сил Украины.

Война • 29 февраля, 16:06 • 25253 просмотра

На Таврическом направлении за сутки ликвидирован 561 оккупант, 11 россиян взяты в плен - Тарнавский

По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, за минувшие сутки украинские военные на Таврическом направлении уничтожили более 560 российских оккупантов и взяли в плен 11 человек, а также уничтожили 38 единиц техники и 358 беспилотников.

Война • 28 февраля, 10:10 • 22550 просмотра

Таврическое направление: Тарнавский показал как ДШВ ВСУ выжигают технику россиян возле Новомихайловки

Украинские десантники из 79-й аэромобильной бригады за прошедшую неделю уничтожили 30 танков и 104 единицы бронетехники российских войск вблизи Новомихайловки на Таврическом направлении, о чем сообщил на видео командир оперативно-тактической группировки "Таврия" Александр Тарнавский.

Война • 27 февраля, 21:57 • 30156 просмотра

ВСУ стабилизировали линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев - Тарнавский

Украинские войска стабилизировали линию обороны на Авдеевском направлении в районе Тоненького, Орловки и Бердичев. россияне неудачно попытались наступать в районах Новомихайловки и Роботино.

Война • 27 февраля, 13:54 • 24146 просмотра

"И днем, и ночью": враг активно наступает под Авдеевкой - Жорин

россияне круглосуточно продолжают наступательные действия под Авдеевкой, сосредотачиваясь на линии Бердичев-Орловка и в районе Красногоровки.

Война • 27 февраля, 12:04 • 23138 просмотра

Запорожское направление: украинские дроны уничтожили 10 российских квадроциклов

Украинские операторы беспилотников из 1-й отдельной танковой Северской бригады за неделю уничтожили десять российских беспилотников на Запорожском направлении.

Война • 26 февраля, 15:14 • 27551 просмотра

Украина усиливает линию обороны на Авдеевском направлении - Тарнавский

Российско-оккупационные войска увеличили количество наземных штурмов до рекордного уровня за последние две недели на Таврическом направлении, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Война • 26 февраля, 12:07 • 26056 просмотра

В зоне ОСУВ "Таврия" враг потерял десятки единиц техники и почти 300 человек за сутки

За минувшие сутки в боях на Таврическом направлении украинские защитники уничтожили более 300 российских военных и десятки единиц техники.

Война • 25 февраля, 11:56 • 23298 просмотра

На Донетчине Силы обороны уничтожили российский "Солнцепёк", оккупанты снова применили химическое оружие - Тарнавский

За минувшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Таврия" украинские военные уничтожили более 300 российских военнослужащих и десятки единиц военной техники и вооружения, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.

Война • 24 февраля, 11:38 • 28880 просмотра

Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили два важных объекта врага - Тарнавский

На Таврическом направлении украинские военные уничтожили две важные вражеские цели и взяли в плен полдесятка оккупантов, нанеся при этом более 500 потерь.

Война • 23 февраля, 09:29 • 29500 просмотра
Эксклюзив

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Ситуация возле Угледара в Донецкой области остается контролируемой.

Война • 22 февраля, 11:52 • 250463 просмотра

Враг в Донецкой области подтягивает резервы и снова активно задействует авиацию - Тарнавский

Противник перегруппировывается и подтягивает резервы в Донецкой области после потерь в Авдеевке, снова активно применяет авиацию.

Война • 22 февраля, 10:59 • 22686 просмотра

Армия рф на Ореховском направлении пытается переместить личный состав на скоростных квадроциклах - Тарнавский

Попытки россиян перебросить войска на квадроциклах на Ореховском направлении не увенчались успехом.

Война • 21 февраля, 13:11 • 26409 просмотра

российский "военкор", который обнародовал потери рф в Авдеевке, покончил с собой - СМИ

Российский оккупант и блогер, который раскрыл информацию о потерях россии в 16 000 солдат во время штурма Авдеевки, как сообщается, покончил с собой после того, как его соратники начали преследовать его.

Война • 21 февраля, 10:25 • 27911 просмотра

Как Силы обороны уничтожают врага на Таврическом направлении: в ОСУВ "Таврия" показали видео

На Таврическом направлении украинские военные уничтожили до роты российских морских пехотинцев и военную технику.

Война • 20 февраля, 12:33 • 25769 просмотра

На Таврическом направлении россияне четыре раза применили химическое оружие - Тарнавский

россияне почти прекратили авиаудары на Таврическом направлении, но активно проводят артиллерийские обстрелы и наземные штурмы с применением химического оружия.

Война • 20 февраля, 11:43 • 26481 просмотра