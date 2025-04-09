Александр Тарнавский

российский "военкор", который обнародовал потери рф в Авдеевке, покончил с собой - СМИ

Российский оккупант и блогер, который раскрыл информацию о потерях россии в 16 000 солдат во время штурма Авдеевки, как сообщается, покончил с собой после того, как его соратники начали преследовать его.