На Таврическом направлении ситуация напряженная, но контролируемая, за сутки произошло 56 боевых столкновений - Тарнавский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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aleksandr-tarnavskiiАлександр Тарнавский
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  20790 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  114722 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  115452 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  121708 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  118890 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108051 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  122568 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121031 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118881 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  31095 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

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На Таврическом направлении ситуация напряженная, но контролируемая, за сутки произошло 56 боевых столкновений - Тарнавский

За минувшие сутки на Таврическом направлении произошло 56 боевых столкновений, потери противника составили 408 человек личного состава и 32 единицы вооружения и военной техники.

Война •   •  16782 просмотра
На Таврическом направлении ситуация напряженная, но контролируемая, за сутки произошло 56 боевых столкновений - Тарнавский

Армия рф утром атаковала Херсон, попала в гараж автотранспортного предприятия

Российские оккупанты атаковали Херсон утром, повредив и сжегши автомобили в гараже автотранспортного предприятия.

Война •   •  14395 просмотра
Армия рф утром атаковала Херсон, попала в гараж автотранспортного предприятия

Хотел взорвать железную дорогу в Харьковской области: задержан вражеский агент

В Харьковской области задержали российского агента, который планировал взорвать железнодорожные пути с помощью самодельного взрывного устройства.

Война •   •  14217 просмотра
Хотел взорвать железную дорогу в Харьковской области: задержан вражеский агент

На левобережье Днепра враг группами до отделения более трех недель делает попытки зачистить наши плацдармы - Силы обороны Юга

Российские войска уже более трех недель безуспешно пытаются зачистить плацдармы украинских сил на левом берегу Днепра на юге.

Война •   •  13945 просмотра
На левобережье Днепра враг группами до отделения более трех недель делает попытки зачистить наши плацдармы - Силы обороны Юга

рф распространяет фейк вымышленного автора о "скрытом президентом Украины владении яхтами"

Россия распространяет фейковые новости от вымышленного автора, который утверждает, что президент Украины Зеленский скрывает через подставных лиц право собственности на яхты стоимостью 75 миллионов долларов.

Война •   •  16630 просмотра
рф распространяет фейк вымышленного автора о "скрытом президентом Украины владении яхтами"

Из-за атаки рф повреждена ЛЭП на Сумщине, по техническим причинам был отключен один из блоков на Хмельницкой АЭС - Минэнерго

Из-за российских обстрелов была отключена высоковольтная линия электропередач в Сумской области. Также остановлен по техническим причинам атомный блок на Хмельницкой АЭС. Дефицита электроэнергии не ожидается.

Общество •   •  17021 просмотра
Из-за атаки рф повреждена ЛЭП на Сумщине, по техническим причинам был отключен один из блоков на Хмельницкой АЭС - Минэнерго

Партизаны обнаружили склад с ракетами в оккупированном Севастополе

Украинские партизаны обнаружили в оккупированном Севастополе, вражеский склад, где хранятся ракеты и оружие, которые используются для нанесения ударов по мирным городам Украины.

Война •   •  17320 просмотра
Партизаны обнаружили склад с ракетами в оккупированном Севастополе

Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец" - Демченко

Польские фермеры не возобновили блокирование границы на пункте пропуска "Краковец" 13 марта, как ожидалось, но они могут возобновить такие действия снова, поскольку около 500 грузовиков ожидают проезда через разблокированный пункт пропуска.

Общество •   •  18593 просмотра
Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец" - Демченко

В россии заявили об ударе по военному полигону на оккупированной Луганщине

10 российских военнослужащих погибли в результате ракетного обстрела военного полигона на временно оккупированной территории Луганской области.

Война •   •  17162 просмотра
В россии заявили об ударе по военному полигону на оккупированной Луганщине

Китай провел переговоры с НАТО по Украине и другим вопросам глобальной безопасности

Китай и НАТО провели переговоры, обсудив вопросы глобальной безопасности, в том числе вторжение россии в Украину, морскую безопасность и вопросы, представляющие взаимный интерес.

политика •   •  18962 просмотра
Китай провел переговоры с НАТО по Украине и другим вопросам глобальной безопасности