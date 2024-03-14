На Таврическом направлении ситуация напряженная, но контролируемая, за сутки произошло 56 боевых столкновений - Тарнавский

На Таврическом направлении обстановка напряженная, но контролируемая. За прошедшие сутки на указанном направлении произошло 56 боевых столкновений. потери врага в живой силе составили 408 человек. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Детали

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" обстановка напряженная, но контролируемая. Наши воины продолжают ведение оборонительной операции - написал Тарнавский в соцсетях.

По его словам, за прошедшие сутки на Таврическом направлении произошло 56 боевых столкновений. россияне нанесли 26 авиаударов, совершили 866 обстрелов и 80 ударов дронами-камикадзе.

Общие потери россиян за минувшие сутки составили:

в живой силе - 408 человек (убитыми и ранеными; также 1 оккупант был взят в плен);

в вооружении и военной технике - 32 единицы (1 танк, 9 ББМ, 2 артсистемы, 2 СПГ/АГС, 17 автомобилей и 1 единица спецтехники);



нейтрализовано 319 БпЛА разных типов.



Кроме того, Силы обороны уничтожили также 1 склад боеприпасов и 2 блиндажа противника.

За сутки погибло 970 военных рф