За сутки погибло 970 военных рф

рф распространяет фейк об иностранных наблюдателях на фейковых "выборах" в Крыму

рф распространяет "новость" о присутствии иностранных наблюдателей на нелегитимных "выборах" во временно оккупированном Крыму, тогда как на самом деле ни одна авторитетная международная организация не направила своих наблюдателей на эти псевдовыборы.