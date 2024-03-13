За сутки рф потеряла 980 военнослужащих

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  126874 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123388 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114617 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114422 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

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Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105375 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

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8 марта 2024, 12:44  •  189109 просмотра

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За сутки рф потеряла 980 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 980 военнослужащих.

Война •   •  14694 просмотра
За сутки рф потеряла 980 военнослужащих

За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 84 авиационных атак, 123 залповых обстрела

За минувшие сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 84 авиаудара и 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  14979 просмотра
За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 84 авиационных атак, 123 залповых обстрела

Женщина умерла в больнице после вражеского ракетного обстрела Кривого Рога

47-летняя женщина умерла в больнице от ранений, полученных в результате вражеского ракетного обстрела Кривого Рога, еще 6 человек, в том числе дети, остаются в больнице в тяжелом состоянии.

Война •   •  16531 просмотра
Женщина умерла в больнице после вражеского ракетного обстрела Кривого Рога

150 единиц техники борются со снегом для безопасности на дорогах Киева

150 единиц снегоуборочной техники активно работают в Киеве для обеспечения безопасных условий дорожного движения во время снегопадов, обрабатывая улицы и дороги противогололедными материалами.

Общество •   •  17834 просмотра
150 единиц техники борются со снегом для безопасности на дорогах Киева

Пожар в рф на нефтеперерабатывающем заводе в рязани

На нефтеперерабатывающем заводе в российском городе рязань вспыхнул пожар после того, как местные жители услышали взрывы.

Война •   •  20025 просмотра
Пожар в рф на нефтеперерабатывающем заводе в рязани

Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

Большинство жителей временно оккупированных рф территорий на юге Украины выступают против оккупации и отказываются участвовать в навязанных рф процессах, таких как "выборы" или получение российских документов.

Война •   •  22827 просмотра
Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

13 марта: День драгоценностей, Международный день победы каждой девушки

Сегодня, 13 марта, все ценители ювелирных изделий могут присоединиться к празднованию Дня драгоценностей. Событие было основано в США, и довольно быстро стало популярным во многих странах мира.

УНН Lite •   •  18462 просмотра
13 марта: День драгоценностей, Международный день победы каждой девушки

Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины

Министр иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл заявил, что "слишком много времени" нужно для перенаправления средств от продажи футбольного клуба "Челси", принадлежащего российскому олигарху Роману Абрамовичу, на помощь жертвам российского вторжения в Украину.

Война •   •  33858 просмотра
Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины

Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

В США за почти 70 лет две влиятельные политические фигуры начали первый повторный бой на президентских выборах.

политика •   •  21576 просмотра
Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

На Лондонской книжной ярмарке откроется украинский стенд с участием 8 издательств

13 марта на Лондонской книжной ярмарке откроется украинский стенд с участием 8 издательств, среди которых "Видавництво Старого Лева", "Навчальна книга - Богдан", CP Publishing, АССА, "Тяначу", "Ранок", "Наш формат" и SNOWDROP, в рамках которого состоится панельная дискуссия на тему "Power of people" с участием выдающихся украинских деятелей культуры.

Культура •   •  16171 просмотра
На Лондонской книжной ярмарке откроется украинский стенд с участием 8 издательств