За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 84 авиационных атак, 123 залповых обстрела

За сутки произошло 91 боевое столкновение. рф нанесла 10 ракетных и 84 авиационных удара. Совершено 123 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение, в результате которых россияне нанесли 10 ракетных и 84 авиационных удара, а также осуществили 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому были зафиксированы авиационные удары по населенным пунктам Солдатское, Крамчанка, Поповка, Луговка, Большая Писаревка (Сумская область); Муравское, Бологовка, Одноробовка, Казачья Лопань, Купянск, Ковшаровка (Харьковская область); Серебрянское лесничество и Белогоровка (Луганская область); Серебрянка, Пролетарское, Выемка, Раздоловка, Богдановка, Дружба, Александрополь, Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское (Донецкая область); Малиновка и Роботино (Запорожская область). Кроме того, более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей оказались под артиллерийским огнем.

Что касается ситуации на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянское направление: Защитники отбили 4 атаки россиян в Харьковской области.

Лиманский: Силы обороны отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Бахмутский: ВСУ отбили 7 атак россиян в Донецкой области.

Авдеевский: Защитники отбили 26 атак врага в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: враг 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховский: Силы обороны отбили 12 атак противника в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: оккупанты совершили 3 безуспешных штурма позиций.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, складу боеприпасов и 2 средствам ПВО противника.

За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 114 авиационных атак, 107 залповых обстрелов