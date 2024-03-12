За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 114 авиационных атак, 107 залповых обстрелов

За сутки произошло 72 боевых столкновения. рф нанесла 8 ракетных и 114 авиационных ударов. Осуществлено 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток произошло 72 боевых столкновения, в результате которых россияне нанесли 8 ракетных и 114 авиационных ударов, а также осуществили 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате авиационных ударов пострадали населенные пункты нескольких областей Украины, в частности Черниговской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Также более 145 населенных пунктов подверглись артиллерийским обстрелам в разных областях, включая Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую и Николаевскую.

Что касается ситуации на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: россияне штурмовых действий не вели.

Лиманский: Силы обороны отбили 15 атак противника в Луганской и Донецкой областей.

Бахмутский: ВСУ отбили 6 атак оккупантов в районах населенных пунктов Донецкой области.

Авдеевский: Защитники отбили 16 атак врага в районах Донецкой области.

Новопавловское направления: враг 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховский: Силы обороны отбили 7 атак противника в Запорожской области.

Херсонский: оккупанты совершили 1 безуспешный штурм позиций ВСУ.

Добавим

В течение последних суток авиация Сил обороны осуществила удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 пункту управления противника. Ракетные войска нанесли поражения в 2 районах, включая личный состав, вооружение, военную технику, зенитный ракетный комплекс Бук-М1 и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы 1Л219 "Зоопарк".

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