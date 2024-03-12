На Харьковщине рф сбросила авиабомбу на жилой дом: без пострадавших

Ночью 12 марта российская авиация атаковала город Купянск на Харьковщине, сбросив авиабомбу на жилой дом. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

12 марта на жилой район города Купянск в Харьковской области российские войска сбросили авиабомбу.

В результате удара 5-этажный жилой дом подвергся разрушениям.

Взрыв вызвал пожары в 3 квартирах одного подъезда и еще 1 доме другого. Общая площадь пожаров составила 150 кв.м.

К счастью, по состоянию на 04:15 утра огонь удалось потушить.

Спасатели обследовали поврежденное здание, не обнаружив жертв или пострадавших среди жителей.

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