Предварительно, оккупанты ударили из РСЗО "Ураган" и артиллерии: прокуратура показала последствия обстрела Купянска

Вчера, 7 марта, оккупанты ударили по Купянску, что на Харьковщине, из РСЗО "Ураган" и артиллерии, в результате чего погибли два человека и еще один получил ранения. Кадры последствий удара показали в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 марта около 22:00 войска рф обстреляли Купянск, в результате чего погибли два человека: 64-летняя женщина и мужчина 58 лет, а также получил ранения 36-летний мирный житель.

В результате обстрелов повреждены жилые дома. Предварительно, оккупанты ударили по городу из РСЗО "Ураган" и артиллерии. Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф - добавили в прокуратуре.

Напомним,

российские войска обстреляли Купянск из реактивных систем залпового огня, в результате чего погибли двое гражданских и были повреждены жилые дома и автомобиль.