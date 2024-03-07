рф обстріляла Куп'янськ: двоє людей загинуло
Київ • УНН
російські війська обстріляли Куп'янськ з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого загинули двоє цивільних і були пошкоджені житлові будинки та автомобіль.
рф вдарила ракетами системи залпового вогню по Куп'янську. У результаті атаки загинули чоловік та жінка.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
За попередньою інформацією, російські сили вдарили по місту Куп'янськ, використовуючи реактивні системи залпового вогню.
Наразі відомо про двох загиблих цивільних - чоловіка та жінку, але дані щодо загиблих ще встановлюються.
Нанесені пошкодження житловим будинкам, а також зафіксовано загорання автомобіля.
Триває розбір завалів.
На Харківщині оголосили про примусову евакуацію дітей та їхніх батьків з 18 населених пунктів Куп'янщини07.03.24, 18:22 • 23522 перегляди