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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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рф обстріляла Куп'янськ: двоє людей загинуло

Київ • УНН

 • 25861 перегляди

російські війська обстріляли Куп'янськ з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого загинули двоє цивільних і були пошкоджені житлові будинки та автомобіль.

рф обстріляла Куп'янськ: двоє людей загинуло

рф вдарила ракетами системи залпового вогню по Куп'янську. У результаті атаки загинули чоловік та жінка.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, російські сили вдарили по місту Куп'янськ, використовуючи реактивні системи залпового вогню.

Наразі відомо про двох загиблих цивільних - чоловіка та жінку, але дані щодо загиблих ще встановлюються.

Нанесені пошкодження житловим будинкам, а також зафіксовано загорання автомобіля.

Триває розбір завалів.

На Харківщині оголосили про примусову евакуацію дітей та їхніх батьків з 18 населених пунктів Куп'янщини07.03.24, 18:22 • 23522 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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