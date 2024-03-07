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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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На Харківщині оголосили про примусову евакуацію дітей та їхніх батьків з 18 населених пунктів Куп'янщини

Київ • УНН

 • 23522 перегляди

У Харківській області влада вирішила примусово евакуювати 161 дитину з батьками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад через російські обстріли цивільних районів.

На Харківщині оголосили про примусову евакуацію дітей та їхніх батьків з 18 населених пунктів Куп'янщини

На Харківщині оголосили про ухвалу рішення про примусову та обов’язкову евакуацію з деяких населених пунктів на Куп’янському напрямку. Мова йде про дітей та батьків 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Сьогодні на Раді оборони Харківської області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб дві територіальні громади: Великобурлуцька та Вільхуватська. Це 18 населених пунктів. Маємо вивести звіди 161 дитину із їх батьками, або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками.

– заявив Синєгубов.

Деталі

Синєгубов також поточним, що станом на сьогодні Рада оборони області має інформацію щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді.

Також можновладці ухвалили рішення про проведення обов‘язкової евакуації жителів 57 населених пунктів.

Очільник ОВА наголосив, що вони повинні максимально убезпечити родини із дітьми від російського терору цивільного населення Харківщини.

Війська рф вперше вдарили КАБами з касетними зарядами на Куп'янському напрямку - ОВА 04.03.24, 14:47 • 21380 переглядiв

Нагадаємо

Армія рф у четвер в черговий раз випустила  керовану авіабомбу на Вовчанськ Харківської області, одна людина загинула, ще одна -  постраждала, є пошкодження.  Про це у четвер повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В у ніч на 7 березня ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону одного із закладів ДСНС. Також армія рф вдарила КАБом по селищу Борова. За минулу добу через російські атаки одна людина загинула, ще семеро постраждали.

Тетяна Салганік

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