На Харківщині оголосили про примусову евакуацію дітей та їхніх батьків з 18 населених пунктів Куп'янщини
Київ • УНН
У Харківській області влада вирішила примусово евакуювати 161 дитину з батьками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад через російські обстріли цивільних районів.
На Харківщині оголосили про ухвалу рішення про примусову та обов’язкову евакуацію з деяких населених пунктів на Куп’янському напрямку. Мова йде про дітей та батьків 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Сьогодні на Раді оборони Харківської області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб дві територіальні громади: Великобурлуцька та Вільхуватська. Це 18 населених пунктів. Маємо вивести звіди 161 дитину із їх батьками, або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками.
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Синєгубов також поточним, що станом на сьогодні Рада оборони області має інформацію щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді.
Також можновладці ухвалили рішення про проведення обов‘язкової евакуації жителів 57 населених пунктів.
Очільник ОВА наголосив, що вони повинні максимально убезпечити родини із дітьми від російського терору цивільного населення Харківщини.
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