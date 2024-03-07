На Харьковщине объявили о принудительной эвакуации детей и их родителей из 18 населенных пунктов Купянщины
Киев • УНН
В Харьковской области власти решили принудительно эвакуировать 161 ребенка с родителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской громад из-за российских обстрелов гражданских районов.
На Харьковщине объявили о принятии решения о принудительной и обязательной эвакуации из некоторых населенных пунктов на Купянском направлении. Речь идет о детях и родителях 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных общин. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Сегодня на Совете обороны Харьковской области приняли решение об обязательной эвакуации принудительно двух территориальных громад: Великобурлукская и Ольховатская. Это 18 населенных пунктов. Должны вывести оттуда 161 ребенка с их родителями, или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями.
Детали
Синегубов также уточнил, что на сегодня Совет обороны области имеет информацию о проживании 110 несовершеннолетних в Великобурлукской громаде и по 51 ребенку в Ольховатской громаде.
Также чиновники приняли решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов.
Глава ОВА отметил, что они должны максимально обезопасить семьи с детьми от российского террора гражданского населения Харьковщины.
Войска рф впервые ударили КАБами с кассетными зарядами на Купянском направлении - ОВА4 марта 2024, 12:47 • 18736 просмотров
Напомним
Армия рф в четверг в очередной раз выпустила управляемую авиабомбу на Волчанск Харьковской области, один человек погиб, еще один - пострадал, есть повреждения. Об этом в четверг сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В ночь на 7 марта враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона одного из учреждений ГСЧС. Также армия рф ударила КАБом по поселку Боровая. За минувшие сутки из-за российских атак один человек погиб, еще семеро пострадали.
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