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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине объявили о принудительной эвакуации детей и их родителей из 18 населенных пунктов Купянщины

На Харьковщине объявили о принудительной эвакуации детей и их родителей из 18 населенных пунктов Купянщины

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 16:22  •  1258 просмотра

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В Харьковской области власти решили принудительно эвакуировать 161 ребенка с родителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской громад из-за российских обстрелов гражданских районов.

На Харьковщине объявили о принятии решения о принудительной и обязательной эвакуации из некоторых населенных пунктов на Купянском направлении. Речь идет о детях и родителях 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных общин. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Сегодня на Совете обороны Харьковской области приняли решение об обязательной эвакуации принудительно двух территориальных громад: Великобурлукская и Ольховатская. Это 18 населенных пунктов. Должны вывести оттуда 161 ребенка с их родителями, или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями.

- заявил Синегубов.

Детали

Синегубов также уточнил, что на сегодня Совет обороны области имеет информацию о проживании 110 несовершеннолетних в Великобурлукской громаде и по 51 ребенку в Ольховатской громаде.

Также чиновники приняли решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов.

Глава ОВА отметил, что они должны максимально обезопасить семьи с детьми от российского террора гражданского населения Харьковщины.

Войска рф впервые ударили КАБами с кассетными зарядами на Купянском направлении - ОВА4 марта 2024, 12:47 • 18736 просмотров

Напомним

Армия рф в четверг в очередной раз выпустила  управляемую авиабомбу на Волчанск Харьковской области, один человек погиб, еще один -  пострадал, есть повреждения.  Об этом в четверг сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В ночь на 7 марта враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона одного из учреждений ГСЧС. Также армия рф ударила КАБом по поселку Боровая. За минувшие сутки из-за российских атак один человек погиб, еще семеро пострадали.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаМультимедиа
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kupyanskКупянск
kharkivХарьков
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