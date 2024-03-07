Вночі ворог вдарив по навчальному полігоні рятувальників на Харківщині, за добу в області через обстріли один загиблий
Київ • УНН
Вночі ворог атакував безпілотниками тренувальний полігон рятувальників у Харківській області, частково зруйнувавши будівлю, а також завдав удару по селищу Борова.
На Харківщині у ніч на 7 березня ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону одного із закладів ДСНС. Також армія рф вдарила КАБом по селищу Борова. За минулу добу через російські атаки одна людина загинула, ще семеро постраждали. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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За даними ДСНС, в результаті ворожої атаки БПЛА частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС . Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв.м, вказали рятувальники.
Жертв та постраждалих немає.
Крім того, за словами Синєгубова, сьогодні після півночі внаслідок удару КАБом у с. Борова пошкоджено фасад житлового будинку, паркан та автомобіль. У 73-річної власниці будинку гостра реакція на стрес. Пожежі не було.
Загалом минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Амбарне, Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка. Авіаудари ворог наносив по населених пунктах Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне, Козача Лопань, Табаївка.
О 00:50 у Чугуївському районі окупанти вдарили щонайменше двома шахедами, постраждалих немає.
О 13:30 у смт Борова Ізюмського району внаслідок удару горів гараж, господарча споруда та два автомобіля.
Попередньо: ворог застосував ракету Іскандер-М. Біля автомобіля загинув 70-річний чоловік. З-під завалів врятовано жінку, постраждало 5 її дітей, а також чоловік з сусіднього будинку. Всього пошкоджено 12 будинків
О 15:37 вівся ворожий обстріл с. Козача Лопань. Було чути щонайменше чотири вибухи. Без постраждалих.
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